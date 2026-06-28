Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone baarde dit weekend opzien met een opmerkelijke uitspraak over het team van Ferrari. Volgens de 95-jarige Engelsman, die decennialang de koningsklasse overzag, heeft de Scuderia te veel Italianen in dienst. Het oudste F1-team op de grid heeft al sinds 2008 geen kampioenschap meer gewonnen; volgens Ecclestone heeft dat alles te maken met de teamstructuur.

Dit seizoen zou Ferrari mogelijk weer mee kunnen dingen naar de wereldtitel. Lewis Hamilton bezet, mede dankzij een schitterende eerste overwinning in de rode kleuren, de tweede plaats in de WK-stand. De achterstand op de jonge WK-leider Kimi Antonelli bedraagt slechts 41 punten. Het laatste coureurskampioenschap van de Italianen dateert uit 2007, toen Kimi Räikkönen op de valreep de titel naar zich toetrok.

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Ondanks de heropleving van Ferrari blijft Ecclestone sceptisch over de lange termijnkansen van het team uit Maranello. “Het probleem met Ferrari is volgens mij dat er te veel Italianen bij betrokken zijn die uitleggen wat wel en niet mag”, aldus de voormalig F1 supremo tijdens het raceweekend in Oostenrijk. Volgens hem ontbreekt het daardoor aan duidelijke besluitvorming binnen de organisatie. “Je hebt eigenlijk maar één persoon nodig die de dienst uitmaakt. Of ze de boel nu op orde hebben, zal de tijd uitwijzen.”

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