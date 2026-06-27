Met een gezonde dosis sarcasme reageerde Max Verstappen op zijn harde crash in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk. De klapper volgde op ander onheil in de voorgaande drie trainingen op de Red Bull Ring. “Ik denk dat ik aan het eind van dit jaar maar naar Tibet ga. Dan ga ik als een Boeddha twee maanden gewoon helemaal relaxen”, aldus Verstappen.

Verstappen hield overigens geen fysieke klachten over aan de klapper in de voorlaatste bocht op het circuit in Spielberg, waar hij eerder al eens vijfmaal zegevierde.

De viervoudig wereldkampioen van Red Bull verwonderde zich even later in een onderonsje met de Nederlandse media vooral over het feit dat er het hele seizoen al veel vreemde dingen gebeuren. Het raceweekend in Oostenrijk past wat hem betreft in die lijn. Tot tweemaal toe stilvallen bij het uitrijden van de garage (in VT1), een stoeltje dat vervangen moest worden, problemen met zijn oortjes tot het moment dat de auto ineens hard uitbrak in de voorlaatste bocht tijdens de kwalificatie.

‘Tot tien tellen. Of tot honderd’

Een verklaring voor het aanhoudende onheil? Verstappen weet het niet en reageert door gekscherend te zeggen dat hij verlangt naar een ontspannen pauze in Tibet. Dan serieus: “Dit is het hele seizoen al aan de hand. En het is ook allemaal superingewikkeld natuurlijk met heel veel dingen. Maar als je de pits uitrijdt en je valt stil, ja, dan moet je gewoon tot tien tellen. Of tot honderd.”

Over de crash zei Max Verstappen: “Het is heel lastig uit te leggen wat er gebeurde, omdat bocht 6 al vreemd aanvoelde. Dat brak de auto ook al heel agressief uit, maar daar kon ik hem nog net corrigeren. Alleen in bocht 9 draaide ik aan het stuur en de auto brak gewoon helemaal uit. Dat is wel heel apart. Het is niet dat ik ineens heel hard op de rem ging. Dit was totaal onverwacht.”

‘Minder uitgeven aan catering’

Verstappen verwacht dat hij zonder de crash op P3 was uitgekomen, achter de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli en met dank aan de doorgevoerde upgrades. “De meeste aanpassingen werken goed. Het voelt niet verkeerd. Alleen feit is natuurlijk wel dat je er nog altijd wat achter staat. Dus op dat gebied hebben we nog niet zo heel veel ingelopen, dit is maar een kort baantje.”

Er zitten volgens Max Verstappen gedurende de rest van het seizoen nog meer updates in de pijplijn. Althans, dat hoopt hij. “Of ik denk dat het qua budget kan? Dan moeten ze maar wat minder uitgeven aan de catering.”

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