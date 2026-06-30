Bernie Ecclestone onthult het advies dat hij voor Christian Horner had vlak na diens vertrek bij Red Bull. De oud-teambaas werd sinds zijn afscheid bij de Oostenrijkse renstal al aan meerdere renstallen – onder anderen Alpine en Aston Martin – gelinkt voor een comeback. De voormalig F1 supremo had nog een heel ander team in gedachte voor de Brit: ‘Ik probeerde hem eerst nog te overtuigen om bij Ferrari te gaan werken’.

Bijna een jaar geleden werd Christian Horner weggestuurd bij Red Bull. De Brit moest na zijn thuisrace, de GP Groot-Brittannië, zijn biezen pakken en werd opgevolgd door Laurent Mekies. Bernie Ecclestone adviseerde Horner vlak daarna om bij een ander topteam aan de slag te gaan: Ferrari.

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De uitspraken van de voormalig F1 supremo volgen nadat Horner eerder dit jaar nog naar verluidt interesse zou hebben in een minderheidsbelang in Alpine. “Christian zit sowieso momenteel in een lastige positie,” zegt de 95-jarige, tegenover de media. “Waar hij ook heen gaat, als hij niet slaagt, zullen mensen zeggen: ‘Ach, Christian, je was heel goed toen je bij Red Bull zat met grote budgetten en dat soort dingen, en dat je nu juist daardoor niet wint’, of zoiets. Het is dus moeilijk voor hem. Ik spreek hem nogal vaak. In het begin probeerde ik hem te overtuigen om bij Ferrari te gaan werken.”

Verstappen

Ecclestone wordt vervolgens gevraagd of hij inderdaad Horner in de Formule 1 ziet terugkeren via Ferrari: “Ik heb geen idee”, antwoordt hij eerlijk. Niet alleen de oud-teambaas werd echter door Ecclestone geadviseerd om Red Bull voor Ferrari te verruilen. “Ik had ook Max (Verstappen, red.) geadviseerd vorig jaar om naar Ferrari te gaan”, aldus de Britse zakenman.

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