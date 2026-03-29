De FIA komt met een statement na de zware crash van Oliver Bearman tijdens de GP Japan. Onder meer Carlos Sainz zei na de race al dat de coureurs voorafgaand aan het seizoen al hadden gewaarschuwd voor zulke ongevallen onder de nieuwe reglementen. De FIA zegt in gesprek te willen met onder meer de coureurs en teams over eventuele reglementswijzigingen tijdens de voorjaarsstop, al waarschuwt het ook meteen voor voorbarige speculatie over eventuele aanpassingen aan de regels.

Een akelig moment tijdens GP Japan: Oliver Bearman die met een impact van 50G tegen de barrière in de Spoon-bocht knalt. De Haas-coureur werd verrast door zijn hogere snelheid ten opzichte van Franco Colapinto tijdens een inhaalpoging op de Argentijnse coureur. De Alpine-coureur was op dat moment bezig zijn accu op te laden, terwijl Bearman deze juist gebruikte voor extra snelheid. De Brit moest daardoor naar links uitwijken, kwam in het gras terecht en spinde vervolgens de barrières in.

LEES OOK: Coureurs reageren op 50G-crash Bearman, Verstappen pleit voor verandering

“Met zulke hoge snelheden bij het naderen van andere coureurs was het onvermijdelijk dat er een dergelijk ongeval zou gebeuren, en ik ben niet erg tevreden over hoe het tot nu toe is gegaan”, was Carlos Sainz tegenover de aanwezige media in Japan niet te spreken over het handelen van de FIA. “We hebben al gewaarschuwd dat een dergelijk ongeval onvermijdelijk was, en we hebben geluk gehad dat er een uitwijkstrook was. Stel je nu eens voor dat je naar Bakoe, Singapore of Las Vegas gaat en daar met zulke hoge snelheden tegen de muren botst.”

FIA komt met statement

De FIA komt nu met een officieel statement naar aanleiding van de crash van Bearman. “Al sinds de introductie zijn de 2026-reglement een onderwerp van aanhoudende discussies tussen de FIA, teams, motorleveranciers, coureurs en de FOM”, valt er te lezen. “De reglementen bevatten echter een paar aanpasbare parameters, vooral betreffende het energiebeheer. Hierdoor kan optimalisatie plaatsvinden gebaseerd op de data van de races.”

“Alle belanghebbenden hebben altijd het standpunt ingenomen dat er na de openingsfase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zou plaatsvinden. Zo konden er voldoende gegevens worden verzameld en geanalyseerd”, gaat het statement verder. “Daarom staan er in april een aantal bijeenkomsten op het programma om de werking van de nieuwe regels te beoordelen. En om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen, met name op het gebied van energiebeheer, vereisen zorgvuldige simulaties en gedetailleerde analyses. De FIA zal nauw en constructief blijven samenwerken met alle belanghebbenden om het best mogelijke resultaat voor de sport te waarborgen, waarbij veiligheid altijd een kernonderdeel van de missie van de FIA zal blijven. In dit stadium zou elke speculatie over de aard van mogelijke veranderingen voorbarig zijn. Verdere updates zullen te zijner tijd worden meegedeeld.”

Lees hier alles over de GP Japan

