De rechtszaak van Felipe Massa tegen de Formule 1-top kan worden voortgezet, zo heeft het Londens Hooggerechtshof geoordeeld. De uitspraak is een eerste overwinning voor de Braziliaanse oud-coureur, die een schadevergoeding van ruim 80 miljoen dollar eist vanwege Crashgate. Volgens Massa leidde de afhandeling van het schandaal ertoe dat hij de titel in 2008 verloor aan Lewis Hamilton.

Naar aanleiding van een interview van Bernie Ecclestone in 2023, waarin de voormalig F1-supremo toegaf dat hij Crashgate bewust in de doofpot wilde stoppen, stapte Massa naar de rechter. Hij klaagde Ecclestone, de Formule 1 én de FIA aan voor hun nalatigheid tijdens het schandaal. Crashgate verwijst naar het moedwillig crashen van Nelson Piquet Jr. tijdens de GP van Singapore van 2008, waarmee Renault de overwinning van Fernando Alonso veiligstelde. Massa betoogt dat hij – als de organisatie destijds direct gedegen onderzoek had verricht – wereldkampioen was geworden.

In oktober vonden de eerste hoorzittingen plaats in Londen. De gedaagden stelden dat de aanklacht te laat was ingediend en verzochten het Hooggerechtshof de zaak te seponeren. Donderdag verklaarde de rechter echter in een schriftelijk vonnis dat de zaak kan worden voortgezet. Massa zou een ‘reële kans op succes’ hebben bij claims over schending van de gedragscode en samenzwering. Zijn bewering dat de FIA haar onderzoeksplicht jegens hem had geschonden, werd echter afgewezen. Het seizoen van 2008 kan bovendien niet worden herschreven: “De huidige claim kan de uitslag van het wereldkampioenschap natuurlijk niet veranderen”, aldus de rechter.

‘Recht zal zegevieren’

Op sociale media sprak Massa van een eerste overwinning. “Dit is een geweldige zege”, schreef de Braziliaan. “Dit is een belangrijke dag voor mij, voor rechtvaardigheid en voor iedereen die van de Formule 1 houdt. De rechtbank heeft de kracht van mijn zaak ingezien en weigert de waarheid over 2008 te verzwijgen. Ze hebben er alles aan gedaan om deze zaak tegen te houden, maar wij strijden voor rechtvaardigheid en vandaag hebben we gewonnen. Ik ben vastberaden en heb meer vertrouwen dan ooit dat het recht zal zegevieren. Voor mij, voor de Brazilianen, voor de tifosi, voor alle autosportfans die een eerlijke sport verdienen en voor de toekomst van de Formule 1.”

De FIA had het in een officiële verklaring eveneens over ‘succes’ in de rechtbank. “Na een driedaagse hoorzitting heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen die Felipe Massa tegen de FIA had ingediend”, aldus de organisatie. “Hij had moeite om aan te tonen dat de vermeende samenzwering de oorzaak was van zijn verliezen in 2008. De rechtbank staat toe dat de samenzweringsclaims via een volledig proces worden onderzocht, zij het op aanzienlijk beperktere gronden en onderworpen aan herformulering.”

