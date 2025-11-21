Toto Wolff maakte donderdag bekend dat hij een deel van zijn Mercedes-aandelen heeft verkocht. De Oostenrijkse miljardair is naast teambaas ook grootaandeelhouder van de Silberpfeile. Deze week bevestigde hij dat hij 15 procent van zijn belang in het F1-team heeft overgedragen aan George Kurtz, oprichter en CEO van sponsor CrowdStrike. Aan de managementstructuur binnen het team verandert niets, maar volgens Wolff onderstreept de transactie wel de waarde van Mercedes.

Wolff droeg 15 procent van zijn aandelen over aan de Amerikaanse miljardair George Kurtz, oprichter en CEO van cybersecuritybedrijf CrowdStrike, tevens een belangrijke sponsor van Mercedes. De waarde van het team werd geschat op een recordbedrag van ruim 5 miljard euro, fors meer dan eerdere waarderingen van bijvoorbeeld rivaal McLaren. Wolff benadrukte de groei van de renstal en de kansen binnen de Formule 1; volgens hem behoort Mercedes inmiddels tot de vijf, misschien zelfs drie, meest winstgevende sportteams ter wereld.

In aanloop naar het raceweekend in Las Vegas werd Wolff door Sky Sports gevraagd naar de deal. “Ik denk dat het een goede ontwikkeling is”, reageerde hij. “Het laat zien dat de teams duurzaam en winstgevend zijn geworden.” Hij lichtte de miljardenwaardering toe: “Dat bedrag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Als je kijkt naar onze inkomsten en cashflows, behoren we tot de vijf – misschien wel drie – meest winstgevende sportteams ter wereld. Die waarderingen zijn het resultaat van vele jaren werk. De sport verkeert in een uitstekende staat.”

George Kurtz

De overeenkomst met Kurtz verandert niets aan de bestaande machtsverhoudingen binnen het team. Mercedes-Benz, sponsor INEOS en Toto Wolff blijven ieder een derde van het team bezitten. Alleen de interne structuur binnen Wolffs eigen aandeel verandert. Kurtz is daarnaast aangesteld als technologisch adviseur. “De Formule 1 bevindt zich op een keerpunt en is een bloeiende business”, aldus de Amerikaan. “Als je zo’n investering doet, geloof je dat de sport zal groeien en dat de waarderingen zullen stijgen. En dat je zelf aan die groei kunt bijdragen.”

LEES OOK: Toto Wolff verkoopt deel van zijn Mercedes-aandelen

“George (Kurtz, red.) heeft een uitzonderlijk brede achtergrond”, voegde Wolff eraan toe. “Hij is coureur, een loyale sportambassadeur voor Mercedes en een succesvolle ondernemer. Hij begrijpt zowel de eisen van de racesport als de realiteit van het bouwen en opschalen van technologiebedrijven. Die combinatie levert inzichten op die steeds relevanter worden voor de toekomst van de Formule 1.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.