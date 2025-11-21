Toto Wolff heeft een deel van zijn aandelen in Mercedes verkocht. George Kurtz, CEO en oprichter van cybersecuritygigant CrowdStrike neemt namelijk een belang van 15 procent in het eigenaarsdeel van Wolff. Daarmee wordt de Amerikaan meteen mede-eigenaar van het team.

De transactie verandert niets aan de verder bestaande machtsverhoudingen: Mercedes-Benz, INEOS en Wolff blijven ieder een derde van het team bezitten. Maar de interne structuur binnen Wolffs aandeel wordt dus wél anders. Dat deel van het eigendom is vanaf nu niet langer volledig van de Oostenrijker zelf, maar deels ook van Kurtz.

De verkoop van aandelen is geen teken dat Wolff wil afbouwen. Integendeel: hij blijft voluit actief in al zijn rollen als teambaas en CEO. De komst van Kurtz moet volgens hem vooral gezien worden als een strategische versterking. De Amerikaan is niet onbekend in de autosport: zo won hij in 2023 de 24 Uur van Le Mans (LMP2).

