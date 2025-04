Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de vrijdag in Jeddah. De Nederlander eindigde de tweede vrije training als derde, achter de twee McLaren-coureurs. Verstappen legt uit hoe Red Bull ‘verschillende dingen heeft geprobeerd’ met de RB21, en dat vooral de long runs nog een pijnpunt zijn. De Red Bull-coureur ziet verder hoe McLaren er tot nu toe weer met ‘kop en schouders’ bovenuit steekt in Saoedi-Arabië.

Max Verstappen begon de vrijdag op het Jeddah Corniche Circuit met een negende tijd. Tijdens de tweede vrije training, waarbij de baanomstandigheden representatiever waren voor de Grand Prix op zondag, zat de Nederlander een stuk dichter op grootste concurrent McLaren. Verstappen eindigde de sessie met een derde tijd, op nog geen drie tienden van snelste man Lando Norris.

“We hebben veel verschillende dingen geprobeerd met de auto”, legt Verstappen uit aan Verstappen.com. “We probeerden een nieuwe richting, en daar hebben we veel van geleerd. We staan nog steeds niet waar we zouden willen staan. Ik kijk echter niet naar de gaten, uiteindelijk moet je de focus leggen op je eigen gevoel en het gevoel in de auto. Het is iets beter, maar de long runs zijn nog een beetje moeilijk voor ons.”

De Nederlander wordt vervolgens gevraagd het Jeddah Corniche Circuit te vergelijken met het circuit van Bahrein, waar de Red Bull een week eerder zoveel problemen had. “Het is anders natuurlijk, want het is een ander circuit. Het niveau van grip is ook anders, net als de afstellingen. Dus het is moeilijk om te vergelijken. Maar het is duidelijk dat we nog sneller willen zijn.”

McLaren steek erboven uit

Wat zijn tot slot de verwachtingen van de viervoudig wereldkampioen van de zaterdag in Jeddah? “Het is moeilijk om te zeggen wat er morgen mogelijk is. McLaren steekt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit, ze zijn erg competitief. Bij ons is er nog steeds wat werk te doen en moeten we nog dingen beter begrijpen.”

