Nu dat de geruchten over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull weer de ronde doen, rijst ook de vraag wie de eventuele opvolger van de Nederlandse wereldkampioen bij de Oostenrijkers kan worden. Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar de renstal, in de vorm van Helmut Marko, kijkt naar verluidt alvast vooruit. Formule 2-coureur Arvid Lindblad kan wel eens die opvolger worden, al wil de Britse Zweed niet alleen maar in de voetsporen van Verstappen treden: ‘Ik wil graag de eerste Arvid Lindblad worden’.

Red Bull-talent Arvid Lindblad maakt tijdens zijn thuisrace in Groot-Brittannië zijn Formule 1-debuut. De jonge coureur rijdt nog in de Formule 2, maar heeft op 17-jarige leeftijd al een superlicentie op zak dankzij een door de FIA gemaakte uitzondering. Zodoende mag Lindblad in Silverstone de eerste vrije training in de RB21 van Yuki Tsunoda rijden. De Brits-Zweedse coureur wordt zo een sessie lang de teamgenoot van Max Verstappen.

“Om mijn debuut te mogen maken als een Britse coureur op een Britse baan en voor een Brits publiek, is geweldig”, kijkt Lindblad alvast enorm uit naar de eerste vrije training in Silverstone. “Mijn doel is om snel op snelheid te komen in de auto, Yuki goede data te geven om hem door het weekend heen te helpen, het team in een goede richting te leiden en te proberen zelf ook snel te rijden! Ik kan niet wachten om de baan op te gaan en aan de slag te gaan.”

‘Eerste Arvid Lindblad’

Red Bull-adviseur Helmut Marko zou naar verluidt Lindblad zelfs al zien als de opvolger van Verstappen. Zelf ziet de jonge coureur dat niet zo. “Het is natuurlijk cool dat ik geassocieerd word met een viervoudig wereldkampioen”, vertelt Lindblad aan The Times. “Maar aan de andere kant wil ik graag de eerste Arvid Lindblad worden, niet de volgende Max Verstappen.”

Hoe snel de Formule 2-coureur ‘de eerste Arvid Lindblad’ in de Formule 1 zal worden, is nog onbekend. Volgens de laatste geruchten is Verstappen in gesprek met Mercedes voor een stoeltje bij de Zilverpijlen, hoewel hij nog een contract heeft tot en met 2028 bij huidige werkgever Red Bull. Voor nu rijdt Lindblad nog in de opstapklasse, waar hij zesde in het kampioenschap staat. Nederlander Richard Verschoor gaat momenteel aan de leiding in het F2-kampioenschap.

