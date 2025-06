Wanneer mag aanstormend Red Bull-talent Arvid Lindblad nu precies zijn Formule 1-debuut maken? Het was dé vraag nadat de Zweeds-Britse coureur op Imola in een AlphaTauri-bolide werd gespot voor een privétest. Adviseur Helmut Marko geeft nu het verlossende woord, en legt ook meteen uit waarom de jonge coureur al zo vroeg tot de koningsklasse mag toetreden.

Arvid Lindblad is momenteel actief in de Formule 2 bij Campos Racing, maar lijkt steeds dichter bij zijn Formule 1-debuut te komen. Het Red Bull-talent kreeg begin juni vervroegd een superlicentie toegewezen. De 17-jarige is volgens de huidige regels eigenlijk nog te jong om zijn Formule 1-debuut te maken, maar raakte, in navolging van Andrea Kimi Antonelli een jaar eerder, toch via een uitzondering al in het bezit van de licentie. De Brits-Zweedse coureur mag hierdoor meedoen aan onder meer vrije trainingen, en hoeft daar ook niet lang op te wachten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigt tegenover Kleine Zeitung dat de jonge coureur inderdaad afgelopen maandag “een halve dag al in de auto in Italië heeft gespendeerd”. Lindblad mocht in de AlphaTauri-bolide van 2023 op Imola kilometers maken. Maar daar blijft het niet bij voor de jonge coureur.

“Hij zal ook in de auto zitten tijdens een vrije training op de vrijdag in Silverstone”, verklapt Marko. De GP Groot-Brittannië is ook meteen een thuisrace voor Lindblad. “Hij valt op door zijn mentale kracht en zelfvertrouwen. Zijn Zweeds-Indiase mix is duidelijk heel goed voor de autosport.” Of Lindblad zijn debuut in een Racing Bulls- of Red Bull-auto maakt, is nog onduidelijk.

Dreigende schorsing Verstappen

Lindblads vervroegde debuut in de Formule 1 komt echter niet alleen maar door het talent van de jonge coureur zelf. Marko geeft eerlijk toe dat het ook een gevolg is van de raceschorsing die Max Verstappen nog altijd boven het hoofd hangt. “We bereiden ons voor op het geval er echt iets gebeurt met Max Verstappen met betrekking tot zijn strafpunten”, vervolgt Marko. “We hebben momenteel twee reservecoureurs: Lindblad en Ayumu Iwasa.” Echter vinden de verplichtingen van Super Formula-coureur Iwasa gelijktijdig met Formule 1-weekenden plaats. “Het is niet zo makkelijk om iemand te vinden die in topvorm is. En daarom zit Lindblad nu in de auto.”

