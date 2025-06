Red Bull-talent Arvid Lindblad kreeg eerder deze maand zijn superlicentie uitgereikt. De Brits-Zweedse coureur is eigenlijk te jong om uit te komen in de Formule 1, maar omdat hij blijk heeft gegeven van ‘uitstekende vaardigheden’, mag hij vervroegd debuteren in de koningsklasse. Red Bull heeft nog geen concrete plannen aangekondigd, maar naar verluidt krijgt hij binnenkort wel een privétest in een oudere bolide, zodat hij dit jaar nog meerdere vrije trainingen kan afwerken.

Arvid Lindblad, momenteel actief in de Formule 2 bij Campos Racing, bereidt zich voor op zijn debuut in de Formule 1. De 17-jarige coureur wordt al regelmatig ingezet in promotiemateriaal van Red Bull, maar reed nog nooit in een officiële sessie. Dankzij een speciale regeling van de FIA is hij inmiddels wel in het bezit van een superlicentie. Daarmee mag hij deelnemen aan vrije trainingen of, indien nodig, zelfs een invalbeurt verzorgen.

Meters maken

Zijn allereerste meters in een Formule 1-auto maakte hij in de AT04, de AlphaTauri-bolide van 2023. Voor een promotievideo van Red Bull reed hij op het circuit van Imola. Dat ging niet zonder slag of stoot – tweemaal raakte Lindblad naast de baan. Naar verluidt krijgt hij binnenkort een tweede kans. De Italiaanse tak van Motorsport meldt dat hij op maandag 23 juni een privétest krijgt met Red Bull op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, zoals het circuit officieel heet. De Oostenrijkse renstal zou hem willen voorbereiden op meerdere vrije trainingen in de tweede seizoenshelft – waarschijnlijk bij zusterteam Racing Bulls, al is niet uitgesloten dat ook Red Bull zelf hem een oefensessie toevertrouwt.

LEES OOK: Arvid Lindblad verheugd over superlicentie: ‘Werd in februari al aangevraagd’

Arvid Lindblad maakte in 2022 zijn debuut in het openwheel-racen bij Van Amersfoort Racing. In het Italiaanse Formule 4-kampioenschap behaalde hij meerdere podiumplaatsen en één overwinning. Een jaar later werd hij derde met PREMA en vicekampioen in de Duitse Formule 4. In 2024 volgde een seizoen in de Formule 3, opnieuw met PREMA. Hij boekte direct sterke resultaten, waaronder een overwinning in Bahrein. Dit jaar maakt hij furore in de Formule 2 met Campos Racing. Sinds 2021 maakt hij deel uit van het Red Bull-opleidingsprogramma.

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.