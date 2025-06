Formule 2-coureur en Red Bull-talent Arvid Lindblad kreeg begin juni vervroegd een superlicentie toegekend. De Brit had op papier voldoende punten om in aanmerking te komen voor een Formule 1-licentie, maar is met zijn 17 jaar officieel nog te jong. Red Bull vroeg de FIA om een uitzondering te maken, omdat de jonge coureur blijk gaf van ‘uitstekende vaardigheden’. Tijdens het raceweekend in Canada onthulde een enthousiaste Lindblad dat de aanvraag al in februari was ingediend.

In navolging van Andrea Kimi Antonelli, die vorig jaar eveneens vervroegd een superlicentie kreeg van de FIA, werd ook Lindblad ‘voorgetrokken’. “We kunnen concluderen dat de coureur recentelijk en consistent blijk heeft gegeven van uitstekende vaardigheden en volwassenheid”, schreef de organisatie. Lindblad werd tijdens de GP van Canada gevraagd naar zijn nieuwe superlicentie. “Ik ben erg dankbaar en trots dat ik de kans krijg om deel te nemen aan Formule 1-sessies”, reageerde hij tegenover de media in Montréal. “Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, weet ik nog niet.”

Timing was puur toeval?

“Ik moet daar nog met Red Bull over praten”, vervolgde hij. “Voor nu ben ik vooral verheugd dat ik überhaupt die mogelijkheid heb. Waarschijnlijk weet Red Bull meer dan ik – ik ben nooit betrokken geweest bij al die gesprekken.” Lindblad onthulde verder dat de ontheffing al maanden geleden was aangevraagd. “De superlicentie werd in februari al aangevraagd”, verklaarde hij. “Dus ik denk dat de timing puur toeval was – het viel ongeveer samen met de discussie over Max’ (Verstappen, red.) strafpunten. Ik weet ook niet wat het plan was geweest als er iets was gebeurd.”

LEES OOK: Johnny Herbert: ‘Lindblad kan op termijn beter worden dan Verstappen’

Ook Helmut Marko werd gevraagd naar de superlicentie van Lindblad. De topadviseur noemde het tegenover Krone Zeitung een ‘goed teken’ voor de Red Bull-opleiding. “Isack Hadjar is het bewijs dat ons opleidingsprogramma werkt”, aldus de Oostenrijker. “Met Lindblad hebben we opnieuw iemand in huis die mentaal zeer sterk is. Daarbij hebben we nu weer twee reservecoureurs – tot nu toe hadden we alleen Ayumu Iwasa, maar hij heeft ook races in Japan die overlappen met de Formule 1-kalender.”

Lees hier alles over GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.