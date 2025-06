De FIA keurde deze week een opmerkelijke aanvraag van Red Bull goed – Formule 2-talent Arvid Lindblad heeft op 17-jarige leeftijd een superlicentie verkregen. Daarmee is het de Brits-Zweedse coureur toegestaan om, ondanks zijn minderjarigheid, uit te komen in de Formule 1. Mogelijk dekt Red Bull zich daarmee alvast in voor het geval Max Verstappen wordt geschorst. Johnny Herbert heeft hoge verwachtingen; hij denkt dat Lindblad op termijn zelfs beter kan worden dan Verstappen.

“Er is een zekere jongen die in Spanje de Formule 2-hoofdrace won”, aldus Johnny Herbert tegenover YaySweepstakes. “Hij is een Red Bull-junior en is razendsnel opgeklommen”, vervolgde hij veelbetekenend. “Zijn naam is Arvid Lindblad. Hij weet precies wat hij wil, en het moge duidelijk zijn dat hij de Formule 1 wil bereiken.” Als het aan Herbert ligt, debuteert het jonge talent zo snel mogelijk in de koningsklasse. “Hij is echt de perfecte kandidaat om Tsunoda te vervangen”, benadrukte de Brit.

Hadjar en Lindblad, de toekomst van Red Bull?

De afgelopen jaren heeft Red Bull al veel coureurs versleten. Max Verstappen rekende af met iedereen die naast hem reed, maar volgens Herbert kan Arvid Lindblad daar verandering in brengen. “Is er iemand die mogelijk beter zou kunnen zijn dan Verstappen?”, vroeg hij zich hardop af. “Ja. Zou Lindblad dat kunnen zijn? Zeker. Maar de echte test komt pas wanneer hij het tweede Red Bull-stoeltje heeft bemachtigd.” Daarvoor moet Lindblad volgens Herbert wel eerst de Formule 2-titel winnen.

LEES OOK: Aanvraag Red Bull goedgekeurd, Formule 1-debuut Arvid Lindblad (17) ophanden

“Ik denk dat Red Bull liever de Formule 2-kampioen binnenhaalt”, lichtte hij toe. Lindblad staat momenteel derde in het klassement, achter Richard Verschoor en Alex Dunne. “Isack Hadjar maakt de keuzes wel moeilijker voor Red Bull, ondanks het feit dat hij nooit de Formule 2-titel heeft gewonnen”, besloot Herbert. “Ze hebben nu twee jonge talenten, en als Verstappen Red Bull verlaat – mits we de geruchten mogen geloven – dan hebben ze met Hadjar en Lindblad twee supertalenten in huis.”

Johnny Herbert kwam tussen 1989 en 2000 uit in de Formule 1. Later ging hij aan de slag als FIA-steward, een functie die hij tot en met 2024 bekleedde. De Engelsman kwam vorig jaar onder vuur te liggen vanwege zijn dubbelfunctie; hij combineerde zijn rol als steward met het schrijven van subjectieve columns op goksites. Max Verstappen was daarbij geregeld het mikpunt van kritiek. Bij zijn vertrek bij de FIA concludeerde Herbert dat beide rollen ‘onverenigbaar’ waren.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.