De FIA heeft een vrijstelling van de superlicentieregels goedgekeurd voor Red Bull-talent Arvid Lindblad. De 17-jarige Brits-Zweedse coureur had al voldoende punten verzameld voor een superlicentie, maar was formeel nog te jong om zijn Formule 1-debuut te maken. Dankzij een speciale clausule voor ‘buitengewone talenten’ mag de Formule 2-coureur nu toch in actie komen in de koningsklasse.

“De FIA heeft een verzoek ontvangen om Arvid Lindblad vóór zijn 18e verjaardag een superlicentie te verlenen”, luidt een officieel verslag van de FIA. De organisatie reisde deze week af naar Macau voor de zogenoemde algemene vergaderingen, waar onder meer het verzoek van Red Bull werd besproken. “Na bestudering van de informatie die ter ondersteuning van dit verzoek is overlegd, concludeerde de raad dat de coureur recent en consistent blijk heeft gegeven van uitstekende vaardigheden en volwassenheid in de eenzittersklassen”, vervolgt het bericht. “Het verzoek is daarom goedgekeurd.”

‘Buitengewone talenten’

Arvid Lindblad geldt als het volgende grote Red Bull-talent. De Brits-Zweedse coureur komt momenteel uit in de Formule 2, waar hij tijdens het afgelopen raceweekend in Spanje zijn eerste overwinning behaalde. Mede dankzij zijn prestaties in de Formule 3 heeft hij inmiddels voldoende superlicentiepunten verzameld. Tot voor kort was Lindblad echter te jong om deel te nemen aan de Formule 1. In 2024 voegde de FIA echter een clausule toe aan de International Sporting Code, waardoor ‘buitengewone talenten’ voortaan eerder een superlicentie kunnen verkrijgen. Zo verzekerde ook een minderjarige Andrea Kimi Antonelli zich destijds van een licentie.

Nu Lindblad in aanmerking komt voor een F1-debuut, beschikt Red Bull over extra opties in het geval Max Verstappen geschorst wordt. De Nederlander staat na de Spaanse GP op 11 strafpunten; bij één extra punt is de FIA genoodzaakt hem voor één race te schorsen. Liam Lawson of Isack Hadjar zou in dat geval kunnen doorschuiven naar het hoofdteam, waarna Lindblad zou kunnen instappen bij Racing Bulls. Ook test- en reservecoureur Ayumu Iwasa komt in aanmerking voor een invalbeurt.

