Sebastian Vettel heeft deze week een managementcursus afgerond aan de prestigieuze Harvard-universiteit. De viervoudig wereldkampioen volgde een vierdaagse opleiding over de zakelijke kant van entertainment, media en sport. Mogelijk vormt zijn nieuwe diploma een voorbode van een toekomstige carrière binnen de Formule 1. Red Bull-topadviseur Helmut Marko noemde Vettel eerder zijn ‘ideale opvolger’ als talentenscout.

Op de website van Harvard Business School wordt de opleiding die Vettel volgde omschreven als een geavanceerde businesscursus, met nadruk op leiderschap, management, netwerken en professionele ontwikkeling. De 37-jarige Duitser lijkt zich daarmee voor te bereiden op een nieuwe rol binnen de autosport. De afgelopen jaren richtte hij zich vooral op maatschappelijke kwesties en zette hij zich actief in voor goede doelen, waaronder milieuproblematiek.

Toch is niet terugkeer naar Red Bull niet uitgesloten. Helmut Marko heeft Vettel al eens bestempeld als zijn ‘ideale vervanger’. De 82-jarige Oostenrijker beseft immers dat zijn pensioen nadert. “Binnen al zijn Formule 1-teams is hij (Vettel, red.) een briljante strateeg geweest”, zei Marko in april tegenover Sky Sports. “Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen. Daar heeft hij geen jaar voor nodig – na twee races heeft hij het al onder de knie. Vettel weet wat hij in de toekomst wil doen, en dat is in de eerste plaats autosport”, verzekerde Marko.

‘Inspirerende uitdaging’

Vettel reageerde later op Marko’s aanbod in de Backstage Boxengasse-podcast. “Ik denk dat er maar één Helmut is”, grijnsde de Duitser. “Dat is echt zijn rol”, gaf hij aan niet direct te staan springen om bij Red Bull aan de slag te gaan. Toch wees hij het idee niet volledig van de hand: “De uitdaging is op zich heel inspirerend, en natuurlijk zijn de ervaringen van Helmut en mij in bepaalde opzichten vergelijkbaar. Hij is ook opgegroeid in de autosport – in een heel ander tijdperk, maar in wezen draait het wiel nog steeds op dezelfde manier.” Wel voegde hij eraan toe: “Red Bull moet ook in een nieuwe, andere richting gaan ontwikkelen.”

LEES OOK: Coulthard ziet Verstappen nog altijd als kanshebber voor de titel: ‘Max is een machine’

Sebastian Vettel ging eind 2022 met pensioen. Tussen 2010 en 2013 veroverde hij vier wereldtitels met Red Bull. Later verruilde hij de Oostenrijkers voor het team voor Ferrari, in navolging van zijn idool Michael Schumacher. Met 53 overwinningen is Vettel nog altijd een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs uit de geschiedenis. Alleen Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Max Verstappen wonnen meer Grands Prix.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.