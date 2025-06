Oud-Red Bull-coureur David Coulthard ziet Max Verstappen nog altijd als titelkandidaat. Hoewel de Nederlander zelf na de GP Spanje de hoop op een vijfde titel leek op te geven, denkt Coulthard dat Verstappen onder druk alleen maar beter wordt. ‘Hij laat dingen zien die je niet voor mogelijk zou houden’ prijst de oud-coureur de viervoudig wereldkampioen.

Terwijl de GP Spanje uitliep op een ongelukkige afloop en een tiende plaats voor Max Verstappen, pakte Oscar Piastri de zevende Grand Prix-zege uit zijn carrière. De Australiër gaat met een voorsprong van 49 punten op de viervoudig wereldkampioen nog altijd aan de leiding in het kampioenschap. Ook volgens David Coulthard heeft Piastri ‘de grootste kans om de titel te winnen’ dit jaar. “Oscar lijkt alles in huis te hebben wat hij nodig heeft voor succes. Vier overwinningen in acht races spreken boekdelen”, vertelt de Schot tegen het Duitse BILD. Piastri bracht zelfs zijn totaal op vijf overwinningen dit seizoen met zijn zege in Spanje.

Toch waarschuwt Coulthard dat de buit nog lang niet binnen is voor de McLaren-coureur. “We zijn pas op een derde van het seizoen. De druk zal met elke Grand Prix toenemen en de media en fans hebben steeds hogere verwachtingen.” En dan is er ook nog Verstappen, ‘een rivaal die onder druk alleen maar beter wordt’, en daarom nog zeker niet mag worden uitgevlakt in de titelstrijd.

Net als Senna en Mansell

“Max is een machine”, legt Coulthard uit. “Hij beschikt als coureur over het complete pakket en heeft de ervaring van vier wereldkampioenschappen. Hij laat dingen zien die je niet voor mogelijk zou houden. In Japan versloeg hij de McLarens, ook al waren zij de favoriet.” De Schotse oud-F1-coureur kwam die laatste actie van de Nederlander bekend voor. “Het deed me denken aan mijn jeugd, toen ik naar Ayrton Senna en Nigel Mansell keek. Er gebeurden ongelooflijke dingen, gewoon fantastisch! Elke keer als er zoiets gebeurde, sprong ik van de bank en schreeuwde ik het uit. Dat is wat Max nu voor mij doet.”

