Wat is de ideale line-up voor Alpine? Flavio Briatore deed daar onlangs een boekje over open, en vertelde hoe het Franse team het liefst ‘twee keer Verstappen’ contracteert. De Nederlander zou volgens de Italiaanse zakenman zelfs ‘de makkelijkste manier om een kampioenschap te winnen’ voor Alpine zijn. Verstappen reageert nu op de uitspraken van de Briatore.

Hoewel Max Verstappen nog zeker tot 2028 een contract heeft bij huidige werkgever Red Bull, wordt er alsnog druk gespeculeerd over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Red Bull is namelijk al een tijdje de dominantie positie in het veld kwijt aan McLaren, en staat inmiddels zelfs vierde in het constructeurskampioenschap. Ook Verstappen zelf ziet kampioenschapsleider Oscar Piastri steeds meer aan de horizon verdwijnen – 49 punten loopt de Australiër inmiddels voor op de Nederlander.

Verstappen is hierdoor al meermaals met Mercedes en Aston Martin in verband gebracht, en daar kwam, ook al was het half-grappend, Alpine recentelijk bij. Flavio Briatore, de Alpine-adviseur die verschillende Formule 1-legendes op de baan heeft zien schitteren, werd gevraagd naar wie hij het liefst in het Franse team zou willen hebben. “Twee keer Verstappen”, antwoordde de Italiaanse zakenman tegenover Corriere della Sera. “Ik heb tenslotte twee auto’s.”

Verstappen reageert

Briatore zei vervolgens ook tegen Le Monde: “De makkelijkste manier (voor Alpine, red.) om een kampioenschap te winnen is om Max Verstappen te contracteren.” Al denkt de Italiaan niet dat dat mogelijk zou zijn. De Nederlander hoorde via Viaplay van de uitspraken van de Alpine-adviseur, en reageert op Briatore’s claim. “Dat zal Alpine wel wat centen kosten”, was het nuchtere antwoord van Verstappen.

