De line-up van Alpine wil nog wel eens veranderen. Vorig jaar moest Esteban Ocon tijdens de seizoensfinale plaatsmaken voor rookie Jack Doohan, die dit seizoen een vaste plek kreeg binnen de Franse renstal. Zijn zogenaamde stint in Enstone bleek echter van korte duur; na zes races werd hij vervangen door reservecoureur Franco Colapinto, al is ook die zijn toekomst niet zeker. Flavio Briatore onthult wat nu eigenlijk de ideale line up is voor Alpine – twee keer Max Verstappen!

Flavio Briatore, die in 2024 officieel terugkeerde als topadviseur bij Alpine, werkte in het verleden al samen met legendes als Michael Schumacher en Fernando Alonso. In een openhartig interview met het Italiaanse Corriere della Sera werd hem gevraagd wie volgens hem de beste coureur aller tijden is. Op 75-jarige leeftijd heeft de excentrieke Italiaan immers talloze racetalenten zien schitteren. Maar wie steekt er wat hem betreft boven de rest uit?

LEES OOK: Briatore doet nieuwe onthulling over crashgate: ‘Heb Piquet jr. nooit gesproken’

“Schumacher, Senna, Alonso… het is moeilijk om slechts één naam te kiezen,” mijmerde hij. “Maar op dit moment is Max Verstappen ongetwijfeld de nummer één,” verzekerde Briatore. Voorlopig rijdt de Nederlandse kampioen nog altijd voor Red Bull, al gaan er geruchten dat hij een vroegtijdige transfer overweegt. Grote teams als Mercedes en Aston Martin zouden al in de rij staan om de 27-jarige coureur te strikken. Ook Briatore droomt van een samenwerking met Verstappen. Gevraagd naar wie hij het liefst in zijn team zou hebben, antwoordde hij met een knipoog: “Twee keer Verstappen – ik heb tenslotte twee auto’s.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.