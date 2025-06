Flavio Briatore is helemaal terug in de Formule 1. Na successen met Schumacher en Alonso werd de excentrieke Italiaan vorig jaar opnieuw binnengehaald bij Alpine. Inmiddels bekleedt hij weer de functies van teambaas. In een openhartig interview met Corriere della Sera blikte Briatore terug op zijn turbulente Formule 1-verleden. Daarbij ontkende hij betrokkenheid bij crashgate, het schandaal dat aanvankelijk een einde leek te maken aan zijn carrière.

Flavio Briatore zwaaide jarenlang de scepter bij Benetton en later Renault. Met legendarische coureurs als Michael Schumacher en Fernando Alonso won hij meerdere wereldtitels. Toch staat Briatore ook bekend om zijn vermeende rol in crashgate. In 2008 zou hij coureur Nelson Piquet jr. hebben opgedragen om tijdens de GP van Singapore opzettelijk te crashen. De daaropvolgende safety car hielp teamgenoot Alonso aan de overwinning. Briatore kreeg een levenslange schorsing, al werd die later door een Franse rechtbank nietig verklaard.

Briatore suggereerde dat hij in feite het slachtoffer was van een crashgate-samenzwering. Toen Corriere della Sera hem vroeg of hij nog contact had met Piquet jr. — die het schandaal aan het licht bracht — antwoordde hij: “Nee, en dat kan me ook niets schelen.” Geconfronteerd met zijn vermeende rol in het schandaal, reageerde hij: “Ik heb hem (Piquet jr., red.) nooit gesproken.” Briatore benadrukte daarbij dat zijn schorsing juridisch is teruggedraaid: “De Franse rechtbank heeft mijn straf nietig verklaard en een symbolische schadevergoeding toegekend.”

‘Ik was moe na crashgate‘

“Het is toevallig dat Max Mosley, de FIA-president die mij heeft geschorst, ook degene is die Michael Schumacher eerder schorste”, voegde Briatore eraan toe. Vervolgens vertelde hij over de periode na zijn abrupte vertrek: “Toen ik vertrok, was ik moe. Ik had alles gewonnen, talenten ontdekt. De Formule 1 was voor mij geen passie meer, het was een baan als elke andere geworden. Bovendien kon mijn vrouw op elk moment bevallen van onze zoon Falco – daar wilde ik bij zijn.”

Wat betreft de aanhoudende kritiek, vooral over crashgate, blijft Briatore onverschillig. “Ik laat dat soort dingen makkelijk van me afglijden”, zei hij nuchter. “Ik denk altijd: ‘Wie mij bekritiseert, heeft het slechter dan ik.’ Geld geeft je vrijheid — en niet iedereen heeft dat.”

