Alpine kijkt terug op een uitdagende seizoensstart. De Franse renstal worstelt opnieuw met de competitiviteit en scoorde in acht races slechts zeven WK-punten. Ondertussen rommelt het achter de schermen. Teambaas Oliver Oakes legde zijn taken neer, waarop debutant Jack Doohan zonder pardon werd vervangen door Franco Colapinto. Topadviseur Flavio Briatore greep de macht en belooft van Alpine weer een titelwaardig team te maken.

Wanneer de nieuwe reglementswijzigingen zich in 2026 aandienen, voorspelt Briatore een ommekeer voor Alpine. “In 2026 kunnen we races winnen”, verklaarde de excentrieke Italiaan tegenover Le Monde. “En in 2027 willen we titelkandidaten zijn. Volgend jaar zijn er sowieso geen excuses meer; we moeten competitief zijn. Dat zijn we Renault en Alpine verschuldigd. We zitten in deze sport om te winnen.”

Briatore ziet kansen om met ingang van de nieuwe regels direct competitief te zijn. Alpine gaat bovendien gebruikmaken van Mercedes-motoren, dus ligt de focus in Enstone op de interpretatie van de reglementen. “De teams die deze het beste interpreteren, zullen de overhand hebben”, bevestigde Briatore. “De makkelijkste manier om te winnen is door Max Verstappen te contracteren, maar dat kunnen we niet. Dus moeten we gewoon werken met wat we hebben”, voegde hij eraan toe.

“De keuze om over te stappen op Mercedes-motoren was een zeer moeilijke beslissing, maar in deze sport moet je, om te winnen, over dezelfde middelen beschikken als de anderen”, lichtte Briatore toe. Hij verwees ongetwijfeld naar constructeurskampioen McLaren, dat ook over Mercedes-krachtbronnen beschikt. “Om een miljoen redenen die in het verleden zijn ontstaan, waren we op dat gebied gewoon in het nadeel.” De motorfabriek in Viry, waar al sinds jaar en dag Formule 1-technologie wordt vervaardigd, wordt een hub voor de ontwikkeling van straatauto’s.

Briatore legde tot slot uit wat zijn takenpakket bij Alpine inhoudt. Het team wees onlangs een nieuwe hoofdvertegenwoordiger aan, maar in de praktijk is Briatore opnieuw de grote baas bij de Fransen. “Oakes regelde alle operationele zaken, maar hij is er niet meer”, benadrukte hij. “Ik ben nu honderd procent toegewijd en word omringd door een zeer sterk team – technisch, commercieel en qua management. Het is meer werk, zeker, maar dat is geen probleem. Ik heb genoeg tijd”, grijnsde de 75-jarige zakenman. “Wat de titel van teambaas betreft, dat is een detail – ik zou morgen mijn licentie kunnen krijgen als ik dat wil.”

