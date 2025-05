Tijdens de aankomende GP van Spanje gaat de FIA strenger controleren op het gebruik van flexi-wings – vleugels die bewegen onder aerodynamische druk. Met name McLaren, dat vorig jaar een opmars maakte in het kampioenschap, werd verdacht van dergelijke ‘illegale’ trucs. De papaja’s waren dit jaar weer het te kloppen team, maar mogelijk worden de kaarten in Barcelona opnieuw geschud. Lees hier wat de FIA gaat veranderen!

De vermeende flexi-wings van McLaren hielden de gemoederen flink bezig. Vorig jaar kwamen de papaja’s al in opspraak toen camerabeelden van de voor- en achtervleugels werden vergeleken met die van andere teams. Ook dit seizoen gingen dergelijke beelden weer viraal. De Britse renstal ontkende echter dat beweeglijke onderdelen doorslaggevend waren voor de prestaties van de MCL39. Toch pleitten rivalen Red Bull en Ferrari openlijk voor strengere tests – beide teams spraken zich uit tegen het gebruik van flexi-wings.

De FIA besloot gedurende de winter, nadat er aanvankelijk geen plannen waren om het technische reglement aan te scherpen, om toch veranderingen door te voeren. Strengere tests met betrekking tot de flexi-wings werden uitgesteld tot aan de aanstaande GP van Spanje, op een derde van het jubileumseizoen. Tegenstanders van McLaren, onder wie Jos Verstappen, hopen dat er in Barcelona eindelijk een ‘gelijk speelveld’ wordt gecreëerd.

Strengere tests

De nieuwe tests hebben betrekking op de hoeveelheid flexibiliteit van de voorvleugels. Zo wordt dit specifieke onderdeel op twee punten tot 1000 newton belast. Voorheen mocht het carbon daarbij maximaal 15 millimeter doorbuigen. Wanneer er aan één kant werd gemeten, was er 20 millimeter speling toegestaan. Vanaf de GP van Spanje moeten de vleugels echter stugger zijn. Tijdens dezelfde tests is vanaf heden een flexibiliteit van respectievelijk 10 millimeter en 15 millimeter toegestaan.

LEES OOK: Jos Verstappen voorspelt ‘gelijk speelveld’ in Spanje: ‘Oneerlijke voordelen verdwijnen’

Ook de regels omtrent de kleppen op de voorvleugel worden aangescherpt. Bij een belasting van 60 newton mogen deze nu 3 millimeter doorbuigen. Voorheen was er ruimte voor 5 millimeter speling. De vraag is in hoeverre deze strengere richtlijnen effect gaan hebben op de gevestigde rangorde. McLaren heeft tot nu toe ontkend dat de nieuwe eisen de MCL39 zullen beïnvloeden, al nemen de Britten – net als vrijwel alle andere teams – wel een aantal upgrades mee naar Barcelona. Red Bull en Ferrari verwachten nog het meest van hun laatste aanpassingen. Met name de Italianen plaatsen veel vertrouwen in hun nieuwe voorvleugel. Bepalen zij straks de maatstaf? De tijd zal het leren.

