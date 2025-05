Jos Verstappen steunt de nieuwe technische richtlijnen van de FIA. Vanaf de aankomende GP van Spanje gaat de organisatie strenger controleren op buigbare onderdelen, wat het gebruik van de omstreden flexi-wings moet tegengaan – vooral McLaren werd de afgelopen maanden verdacht van dergelijke trucs. “Een ideaal scenario”, aldus Verstappen senior, die voorspelt dat er in Barcelona voor het eerst een gelijk speelveld ontstaat.

McLaren is al meerdere keren beschuldigd van het gebruik van een flexibele voorvleugel. Meerdere onboards van de MCL39 – waarbij de nadruk werd gelegd op de beweeglijkheid van het carbon – gingen viraal. Toch doorstond het team tot nu toe alle FIA-controles. Ook over de aanstaande veranderingen in het reglement blijven de papaja’s opvallend kalm. Het team verklaarde meerdere keren dat deze geen invloed zullen hebben op hun prestaties.

Toch denkt Jos Verstappen dat de machtsverhoudingen in Barcelona weleens anders kunnen liggen. “Voor de fans en voor de Formule 1 is dit een ideaal scenario”, zei hij tegenover De Telegraaf. “Ze willen een spannend seizoen hebben en niet iemand die twintig races wint, zodat het eentonig wordt. Maar ik vind vooral een gelijk speelveld belangrijk. Zoals met de flexibele voorvleugels, die pas volgende week in Spanje verboden worden. Daar hebben bepaalde teams te lang van geprofiteerd. Ik vind dat niet eerlijk.”

‘Max maakt het verschil’

Jos Verstappen werd de afgelopen maanden maar zelden in de paddock gespot. Pas in Monaco was de voormalig Formule 1-coureur weer van de partij. Zo miste hij ook de glansrijke zege van zoon Max Verstappen in Emilia-Romagna – de Nederlander verzekerde zich van de overwinning na een briljante inhaalactie op Oscar Piastri. “Max maakt het verschil”, merkte hij op. “Bij zo’n actie spring ik een gat in de lucht, ook van ongeloof. Ik merkte het ook aan de reacties”, voegde een trotse Jos Verstappen eraan toe. “Er kwamen vreemden naar me toe om erover te praten. Iedereen vindt het ongelooflijk wat hij doet. Maar dat is Max. In de karts liet hij dit soort acties al zien.”

Dat de Nederlandse kampioen nog altijd een van de beste coureurs is, bewees hij opnieuw bij de herstart in Imola, aldus zijn vader. “Wat is hij dan fel en scherp, geweldig. Dan zie je opnieuw die drive. En die is er nog steeds, honderd procent. Ze moeten bij Red Bull wel heel blij zijn dat ze hem aan boord hebben”, besloot Jos Verstappen. “En ik denk dat ze dat ook wel beseffen. Hij is gewoon een hele aardige jongeman, maar maak hem vooral niet boos. Dan kan hij heel gemeen worden. Zolang hij maar het gevoel heeft dat zijn team er alles aan doet om te winnen. En op dit moment denk ik dat hij dat gevoel wel heeft.”

