Jos Verstappen neemt vanaf vrijdag deel aan de Rally Vosges in Noordoost-Frankrijk. Hij vormt al enkele jaren een succesvol rallyduo met met zijn vaste navigator Renaud Jamoul. In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vertelt Jamoul uitgebreid over zijn samenwerking met Jos Verstappen. “We hebben nooit woorden gehad. Haha, bijna nooit.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vertelt Renaud Jamoul uitgebreid over zijn samenwerking met Jos Verstappen en de kick om een navigator te zijn. Haal het magazine nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland. Lees hieronder alvast een korte passage uit het interview.

– Renaud, jullie rijden samen sinds 2022. Heb je aan hem moeten wennen?

“We hadden vrij snel een goede klik. We hebben elkaar drieënhalf jaar geleden ontmoet bij de Condroz Rally, letterlijk vlak voor de verkenning van het parcours, de zogeheten recce, die we samen deden. Vanaf dat moment was het gevoel eigenlijk al meteen goed, ook omdat ik wist dat hij een goede coureur was.”

Lachend: “Er zijn genoeg mensen die denken dat Jos gek is, maar dat is hij niet. En ik voel me comfortabel naast hem, omdat hij weet wat hij doet, zijn wagenbeheersing geweldig is en hij alles heeft wat nodig is om goed te presteren. Tegenwoordig zijn we meer vrienden dan teamgenoten.”

“We hebben bijna iedere dag contact om te verbeteren. Om de auto sneller te maken, het team sterker, de notes beter. Er is altijd ergens ruimte om te verbeteren. Maar als je kijkt naar onze verstandhouding: die kan niet beter. We hebben nooit woorden gehad. Haha, bijna nooit. Alleen vorig jaar een keer…”

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