Sinds drie jaar is Renaud Jamoul de vaste navigator van Jos Verstappen in de rallysport. Ondanks een zware crash zou de Belg niets anders meer willen. “Tegenwoordig zijn we meer vrienden dan teamgenoten.”
Renaud Jamoul, navigator van Jos Verstappen, is een vader met stalen zenuwen. ‘Kwestie van blind vertrouwen’
Verstappen.com
Frank Woestenburg
21 juni 2026
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