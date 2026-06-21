Sinds drie jaar is Renaud Jamoul de vaste navigator van Jos Verstappen in de rallysport. Ondanks een zware crash zou de Belg niets anders meer willen. “Tegenwoordig zijn we meer vrienden dan teamgenoten.”

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