Prins Bernhard van Oranje liet maandag weten afscheid te nemen van al zijn zakelijke belangen, onder andere in het circuit Zandvoort. Jarenlang was hij mede-eigenaar van het circuit. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine vertelt hij uitgebreid over de ondernemerslessen die hij trok uit het binnenhalen van de Formule 1.
Prins Bernhard over ondernemerslessen die hij trok uit F1-deal Zandvoort: ‘Circuit blijft relevant’
ANP
Frank Woestenburg
28 juli 2026
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