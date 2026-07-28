Prins Bernhard van Oranje liet maandag weten afscheid te nemen van al zijn zakelijke belangen, onder andere in het circuit Zandvoort. Jarenlang was hij mede-eigenaar van het circuit. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine vertelt hij uitgebreid over de ondernemerslessen die hij trok uit het binnenhalen van de Formule 1.

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