Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort. Daarnaast doet hij afstand van verschillende investeringen in particulier en commercieel vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld, zo meldt een woordvoerder van de prins in een verklaring. Zandvoort vormt sinds 2021 het decor voor de Dutch GP, maar verdwijnt na dit jaar van de F1-kalender.

Prins Bernhard van Oranje-Nassau en zijn zakenpartner Menno de Jong namen Circuit Zandvoort op 12 februari 2016 over van de vorige meerderheidsaandeelhouder, Hans Ernst. Via hun bedrijf Chapman Andretti Partners kochten zij het circuit. De prins speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. In 2019 werd een akkoord bereikt met FOM, waarna de GP van Nederland in 2021 terugkeerde op de kalender.

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Na vijf succesvolle edities van de moderne Dutch GP komen Max Verstappen en consorten in 2026 nog één keer naar Zandvoort, alvorens het doek valt voor het Nederlandse racefestijn. De organisatie besloot vorig jaar de samenwerking met de Formule 1 niet te verlengen. Nu heeft ook Van Oranje zijn belangen in het circuit verkocht. Daarnaast doet hij afstand van zijn belangen in het Media Park in Hilversum en het IT-bedrijf Levi9. Ook deze worden verkocht aan zijn zakenpartners. Financiële details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt.

Prins Bernhard van Oranje overhandigt Max Verstappen de winnaarsbokaal op Zandvoort in 2023 (ANP)

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