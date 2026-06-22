51 jaar geleden was James Hunt oppermachtig in de duinen van Zandvoort. De Formule 1 streek destijds voor de twintigste keer neer in Nederland. Titelfavoriet Niki Lauda gold als de grote kanshebber in zijn Ferrari, maar zijn latere rivaal Hunt stuntte in de veel minder competitieve Hesketh-bolide. Hevige regenbuien speelden de Engelsman in de kaart, waarna hij – mede dankzij een strategische zet – de overwinning naar zich toetrok. Terug naar Zandvoort 1975.

James Hunt was een van de meest excentrieke wereldkampioenen die de Formule 1 ooit heeft gekend. De zelfverklaarde Playboy-racer leefde een uitgesproken hedonistische levensstijl. “Ik hou van auto’s, trofeeën en vrouwen, maar auto’s zijn te groot en trofeeën te koud om mee naar bed te nemen – dus blijft er maar één ding over”, luidt een van zijn gevleugelde uitspraken. Hij debuteerde in 1973 met Hesketh, een klein team opgericht door de vermogende Lord Alexander Hesketh. In 1975 zat Hunt achter het stuur van de 308B, een auto die zich eigenlijk niet kon meten met de Ferrari’s en McLarens van die tijd.

Op 22 juni 1975 was Niki Lauda dan ook de grote favoriet voor de overwinning in Nederland. De Ferrari-coureur had de drie voorgaande races gewonnen en veroverde ook in Zandvoort pole position. Zodoende had hij de beste papieren om zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit te breiden. Vlak voor de start barstte er echter een flinke regenbui los boven de Nederlandse kust. De race begon daardoor op een kletsnat circuit, waarbij iedere coureur op regenbanden vertrok.

Enorme gok op slicks

Lauda profiteerde maximaal van zijn eerste startplek en behield de leiding. Hij trok al snel een gat naar de rest van het veld, dat worstelde met opspattend water en slecht zicht. Na enkele ronden begon het asfalt echter snel op te drogen. James Hunt en Hesketh waagden een enorme gok: als eerste van de kopgroep kwam hij naar binnen voor slicks. Hij reed per ronde aanzienlijk sneller en toen Lauda en teamgenoot Clay Regazzoni hun pitstop maakten, vloog hij hen voorbij.

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Lauda zette direct de achtervolging in met zijn snellere Ferrari 312T. Tegen het einde van de race reed de Oostenrijker op de achtervleugel van Hunt en probeerde hij een fout af te dwingen. Laatstgenoemde verdedigde echter meesterlijk en gaf de overwinning niet meer uit handen. Het jaar daarop maakte hij de overstap naar McLaren en zegevierde hij opnieuw op Zandvoort. Het zou uiteindelijk bijdragen aan zijn eerste en enige wereldkampioenschap in de Formule 1.

James Hunt, Niki Lauda en Clay Regazzoni op het podium in Zandvoort (Getty Images)

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