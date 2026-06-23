Circuit Zandvoort maakt zijn opwachting op de Formule E-kalender. Dat maakte de elektrische raceklasse dinsdag bekend. Dankzij een meerjarige overeenkomst, die ingaat in 2027, zullen de gloednieuwe GEN4-auto’s ook te bewonderen zijn op het iconische Nederlandse circuit. Het debuut van Zandvoort in de Formule E krijgt vorm met een spectaculair tweeluik op 18 en 19 juni.

Dit jaar vormt Zandvoort nog het decor voor de – voorlopig – laatste Dutch Grand Prix. Met de komst van de Formule E lijkt een oplossing te zijn gevonden om voort te bouwen op de internationale status van het circuit. De organisatie slaat daarvoor de handen ineen met Dutch GP-partners SportVibes en TIG Sports. De stap om de Formule E naar het duinencircuit te halen is logisch: Zandvoort organiseert al jaren de meest duurzame Grand Prix op de Formule 1-kalender en deelt die visie met de elektrische raceklasse.

Formule E-CEO Jeff Dodds is enthousiast over de samenwerking met circuiteigenaar prins Bernhard en het management van Zandvoort. “Ik denk dat we een passie delen voor dezelfde dingen”, liet hij weten. “Het is geen toeval dat zij de meest duurzame race in de Formule 1 organiseren. In alle gesprekken denk ik dat we al heel vroeg veel raakvlakken hebben gevonden.” Dankzij de driejarige overeenkomst, met een optie tot verlenging, krijgt Nyck de Vries – die uitkomt voor Mahindra – voor het eerst een thuisrace in de Formule E. Tijdens zijn korte F1-loopbaan kwam hij nooit in actie op Zandvoort.

Spectaculair evenement

De eerste E-Prix op Zandvoort belooft nu al een spectaculair evenement te worden. Volgens de organisatie zijn de gloednieuwe GEN4-auto’s – die in 1,8 seconden naar 100 km/u accelereren en een topsnelheid van 335 km/u halen – uitstekend geschikt voor het krappe en heuvelachtige circuit. Volgens de laatste berichten wordt gereden op een ingekorte configuratie van ongeveer drie kilometer, met een haarspeldbocht ter hoogte van de traditionele vijfde bocht. Uniek is bovendien dat de races op vrijdag en zaterdag worden verreden. Na de race op vrijdag staat een festivalavond met livemuziek op het strand op het programma.

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Circuitdirecteur Robert van Overdijk ziet grote maatschappelijke waarde in de komst van de klasse. “Formule E biedt de mogelijkheid om een sterk ecosysteem op te bouwen rond innovatie, energie en mobiliteit”, reageerde hij. “Juist die combinatie van topsport en maatschappelijke relevantie maakt dit project zo interessant voor deze regio. Met de introductie van de nieuwe GEN4-auto’s markeert 2027 bovendien het begin van een nieuw tijdperk.” Andere nieuwe toevoegingen aan de Formule E-kalender zijn Brands Hatch in de het Verenigd Koninkrijk en COTA in de Verenigde Staten.

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