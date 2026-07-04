Jos Verstappen heeft hard uitgehaald naar Martin Brundle. Laatstgenoemde liet zich in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië kritisch uit over de huidige situatie bij Red Bull en de rol van ‘Team Verstappen’ binnen de veranderende machtsverhoudingen. “Ze hebben te veel mensen naar buiten gewerkt”, luidde het oordeel van Brundle. Via sociale media diende Jos Verstappen de commentator van scherpe repliek.

Brundle werd in een uitzending van Sky Sports gevraagd naar de geruchten rond McLaren en Max Verstappen. Hoe serieus zijn de gesprekken tussen het kamp van de Nederlander en de Britse renstal? “Er zijn vier topteams: Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull”, legde Brundle uit. “Als manager van een coureur is het je taak om alle opties te overwegen, en een teambaas moet eigenlijk precies hetzelfde doen.”

De oud-coureur is allerminst verbaasd dat de viervoudig wereldkampioen ook bij McLaren op de radar staat. “Max Verstappen is, naar mijn mening, nog altijd de beste coureur op de grid”, complimenteerde hij de Red Bull-coureur. “Hij is nog steeds de snelste, de meest constante en maakt de minste fouten. Als hij bij Red Bull weg zou kunnen gaan… Team Verstappen heeft het management van Red Bull in ieder geval flink ontwricht. Ze begonnen bij Christian (Horner, red.) en daarna was het hek van de dam.”

‘Weer zo’n idioot’

“Eerlijk gezegd denk ik dat Team Verstappen iets té goed zijn best heeft gedaan om mensen naar buiten te werken”, vervolgde hij kritisch. “Maar ja, het blijft een kleine wereld: elke twee weken zitten we met z’n allen op hetzelfde stukje beton en asfalt. Het is aan de teambazen en de coureurmanagers om uit te zoeken wie er binnen die wereld beschikbaar is. Ron Dennis deed dat vroeger al op geniale wijze”, herinnerde Brundle zich. “Hij had soms twaalf coureurs aan de telefoon hangen, die stuk voor stuk dachten dat ze een kans maakten bij McLaren. In werkelijkheid was hij gewoon informatie aan het inwinnen. Dat hoort er allemaal bij in dit wereldje.”

De uitspraken van Brundle – en dan vooral de kritiek op Team Verstappen – worden inmiddels breed uitgemeten op sociale media. Via Instagram bereikten ze ook Jos Verstappen. De voormalig F1-coureur diende Brundle in de reacties van repliek. “Weer zo’n idioot die denkt te weten hoe het zit”, schreef hij scherp.

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