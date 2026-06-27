Jos Verstappen en zijn copiloot Renaud Jamoul zijn op zaterdag uitgevallen in de Ypres Rally. De Nederlandse coureur was eerder nog knap hersteld na een een crash tijdens de kwalificatie. Ondanks dat Verstappen geen tijd kon neerzetten, mocht hij alsnog als 33ste aan het rallyweekend beginnen. De rallycoureur kon de aansluiting met de top op de zaterdag weer vinden, voordat de Skoda Fabia RS Rally2 van Verstappen zijn waterloo vond op de vijftiende proef.

Net als het Formule 1-weekend van zoon Max Verstappen in Oostenrijk is het rallyweekend van Jos Verstappen in de Ypres Rally ook begonnen met een crash. De Skoda Fabia RS Rally2 was te zwaar beschadigd tijdens de kwalificatie om een tijd neer te zetten, maar de Nederlander kreeg van de sportcommissarissen toestemming om alsnog de rally te starten.

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Kans op een podiumplaats

Verstappen begon zo als 33ste aan de openingsdag van de Belgische rally, maar de rallykampioen wist al snel weer de aansluiting te vinden bij de auto’s vooraan het veld. De coureur kon zo een indrukwekkende inhaalrace rijden, en deed zelfs weer heel even mee in de strijd om de podiumplaatsen. Totdat op de vijftiende proef het misging: de Skoda van Verstappen raakte van de weg en kwam in een greppel terecht. Verstappen en copiloot Jamoul bleven ongedeerd, maar het rallyweekend is voor de twee wel voorbij.

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