Het is lang geleden dat Jos Verstappen in de paddock werd gespot, maar in aanloop naar de GP van Monaco is hij wel degelijk van de partij. De voormalig Formule 1-coureur uitte na de moeizame seizoensstart van Red Bull geregeld zijn onvrede over de renstal van zijn zoon, maar ziet het na Max’ overwinning in Imola iets positiever in. Toch waarschuwt hij, na een moeizame kwalificatie in het prinsdom, dat Red Bull ook in de spiegel moet kunnen kijken.

“Misschien was het wel goed dat ik er even niet was, ook voor mijn eigen gemoedstoestand”, grapte Jos Verstappen tegenover De Telegraaf. “Twee dagen later kijk je natuurlijk iets anders naar bepaalde dingen, al is sport vaak ook emotie. Ik wil gewoon het beste voor Max. En als dat niet lukt, moet Red Bull ook in de spiegel gaan kijken.”

Er gingen de afgelopen weken ook geruchten dat Jos Verstappen de Grands Prix van zijn zoon verstek liet gaan vanwege zijn moeizame relatie met Christian Horner. Desgevraagd gaf hij toe dat de twee geen beste vrienden zijn, maar dat er ook geen sprake is van onderlinge ruzie. “We zouden niet samen op vakantie moeten gaan”, lachte hij. “Maar ik werk niet voor het team en hij is de teambaas, dus er moet wederzijds respect zijn – en dat is er ook.”

“Er is inderdaad van alles gebeurd, maar dat maakt nu niet meer uit”, vervolgde Jos Verstappen. “Ik ben rechtdoorzee en zeg wat ik denk. Daar moeten ze maar rekening mee houden. Ik ga niet veranderen. Voor niemand niet. Ik denk dat ik wel iets meer ben dan alleen de ‘vader van’. Max, Raymond (Vermeulen, manager, red.) en ik praten altijd overal over.” Kijkend naar de huidige vorm van Red Bull, is de 53-jarige coureur voorzichtig optimistisch. “Het ziet er zeker positiever uit”, besloot hij. “Monaco is natuurlijk wel een beetje een vreemde eend in de bijt – ik denk dat we in Barcelona zullen zien waar Red Bull daadwerkelijk staat.”

