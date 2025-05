Als er toch één editie van de Grand Prix van Monaco een chaos belooft te worden door een veelvoud aan mogelijke strategische keuzes, is het die van dit jaar. Of wordt het een gevalletje ‘ieder deed zijn plas en alles bleef zoals het was?’ Ga er maar eens goed voor zitten, in deze preview een kleine greep uit de vele scenario’s voor de race, inclusief een mogelijk voordeel voor Max Verstappen.

Strategie door twee verplichte pitstops

Wat de precieze invloed van de verplichte twee pitstops wordt in Monaco, is afwachten. Maar het zal allicht de amusementswaarde vergroten. Omdat de bandendegradatie laag is in het prinsdom, kun je – zoals vorig jaar – normaal gesproken eventueel in de openingsfase stoppen om vervolgens de wedstrijd uit te rijden. Precies zoals iedereen deed na de rode vlag in de eerste ronde. Dat zal dit jaar echter door de verplichte tweede stop niet kunnen. Maar wát kan dan wel?

Het antwoord: een hele hoop. “En niemand weet precies wat er gaat gebeuren, zelfs als bandenleverancier hebben we geen idee”, was de veelzeggende uitspraak van Pirelli’s Mario Isola dit weekend in Monaco. Zeker is hoe dan ook dat elke coureur twee pitstops wacht, waarbij je uiteindelijk twee verschillende compounds moet hebben gebruikt, verdeeld over drie sets.

Dus een set banden die je in ronde 1 wisselt, mag je niet ineens later bij de tweede stop er opnieuw op zetten. Het verklaart ook waarom coureurs en teams van alle banden op z’n minst nog iets over hebben, vaak zowel nieuw als gebruikt. Zie onderstaand schema:

De keuze is dus reuze, maar wat is wijsheid? De strategie-experts van de teams breken er al de hele week hun hoofd over en zeker ná de kwalificatie van zaterdag. Waarbij ook nog meespeelt of teamgenoten iets kunnen betekenen. Een overzicht van enkele mogelijkheden.

Voordeel Verstappen

Max Verstappen kan bijvoorbeeld zomaar een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie bij McLaren en Ferrari. Die hebben respectievelijk twee coureurs bij de eerste drie en eerste zeven, dus de ene coureur strategisch opofferen voor de ander is binnen die teams bijna niet te doen. Hoe anders is dat bij Red Bull. Yuki Tsunoda kan vanaf P12 zijn teamgenoot Verstappen (startend als vierde) een dienst bewijzen.

Het team zal niet schromen om de Japanner een gat te laten creëeren waar Verstappen met diens pitstopstrategie van kan profiteren. Of en hoe dat werkt, is voer voor discussie. Maar waar de andere topteams de mogelijkheid met het oog op intern drama vermoedelijk niet eens zullen onderzoeken, kan Red Bull er wellicht voordeel uit halen voor Verstappen.

Chaos, deel 1

Het is dé vraag: stop je meteen en dat misschien wel twee keer? Het kan, in theorie. De eerste stop maken in de openingsronde, medium of zachte banden op de auto zetten en daarna meteen weer stoppen voor de harde band en de race uitrijden. Het zou de ultieme gok zijn voor met name coureurs achterin het veld. Maar teveel van het goede wellicht.

Het moet namelijk raar lopen wil je niet ergens temidden van de gebruikelijke chaos een safety car krijgen in Monaco. En dus lijkt het raadzaam voor teams om misschien wél de eerste stop meteen te doen, maar die tweede te bewaren voor een paar (of heel veel) ronden later, bijvoorbeeld door te wachten op een safety car. Ja, zegt de een. Nee, zegt de ander. Want de verloren tijd door een of zelfs twee vroege pitstops haal je meteen weer in doordat je in vrije lucht rijdt.

Anderzijds hangt het slagen van een dergelijke strategie ook af van hoeveel coureurs het doen. Want als iedereen het doet, win je er nog niks mee. Vergelijk het maar met een file. Als je er niet in wil staan, ga je een half uur eerder weg. Als iedereen dat doet, sta je alsnog allemaal in de file. Alleen een half uur eerder.

Gokken dus, kijken wat de concurrentie van plan is. En gokken is traditioneel meer iets voor teams in het achterveld. Het kan goed uitpakken en er dan ook zomaar voor zorgen dat de uitslag een hele bijzondere wordt. Kijk er dus niet raar van op dat Nico Hülkenberg ineens op het podium staat of de Alpine’s in de top-vijf eindigen; we noemen maar wat.

Veel zal afhangen van wanneer de safetycar de baan opkomt. Dat gáát gebeuren, dat kan bijna niet anders in het nauwe Monaco, zeker met een handvol rookies in het veld. De vraag voor met name de coureurs vooraan is of je durft te wachten op een safety car en hoe lang je dat wilt doen. Je wilt je tweede pitstop niet maken aan het einde van de race, als de rest al is geweest. Te vroeg die tweede stop doen kan echter ook een probleem opleveren, zoals benoemd. En… op welke band begin je eigenlijk? Zacht als je snel wilt stoppen. Hard als je langer wil doorrijden (Tsunoda?) en zo de rest kan ophouden daarna voor je teamgenoot.

Chaos, deel 2

Wat nou als teams – we noemen McLaren – proberen beide rijders tegelijk in de pits te krijgen? Dat kan natuurlijk altijd, een zogeheten ‘double-stack’ is niet nieuw. Maar zie daar, een extra reden voor chaos in Monaco: als je als team daar twee auto’s tegelijk naar binnen wilt halen én anderen dat logischerwijs ook proberen…. chaos troef! De nauwe pitstraat zal een file creëren, misschien wel tot buiten de ingang van de pits. Reken in dat laatste geval maar dat de wedstrijdleiding dan de rode vlag laat zwaaien. En dat met weer een nieuwe dynamiek tot gevolg.

Dan zijn er ook nog mensen die zeggen: je kunt ook in een safetycarsituatie die enkele ronden duurt twee keer naar binnen. Feitelijk juist, dat mag. Dus dan kun je als team ook daarop gokken. Maar levert dat succes en voordeel op? Het kan ook als een boemerang terugkeren en je juist een nadeel opleveren.

Kortom: deze en nog vele andere mogelijkheden en overwegingen maken het kiezen van de juiste strategie zondagmiddag in Monaco tot een ware crime. Het wordt interessant om te zien wie welke keuze maakt en vooral hoe die dan vervolgens uitpakt. Het kan een gouden greep zijn om de amusementswaarde in Monaco te vergroten, het kan ook vies tegenvallen. Maar de voorpret is er niet minder om – en de hoofdbrekens voor de strategie-experts evenmin.

Chaos, deel 3

Los van de strategie is er zoals altijd bij Monaco nog een ander punt van zorg om chaos: de eerste bocht. Je zag het zondagochtend in de Formule 2 maar weer eens; het kan vooraan in het veld al na de start volledig misgaan. Formule 1-coureurs laten dat over het algemeen niet of nauwelijks (meer) gebeuren in Monaco. Maar zondag kan dat wel eens anders zijn. Er is Lando Norris als polesitter alles aan gelegen de eerste plaats te behouden, thuisfavoriet Charles Leclerc heeft niets te verliezen. Die laatste zal vanaf P2 er in bocht één vol voor gaan. Dat kan zomaar in tranen eindigen voor het duo. De concurrenten op rij 2 en daarachter doen er goed aan om het tweetal in de eerste bocht het te laten uitvechten. Anders kan er zomaar een crash met meerdere auto’s ontstaan. Chaos is bocht één is allesbehalve uitgesloten zondag.

En verder…

…hoopt Fernando Alonso eindelijk eens punten te scoren dit seizoen

…werden veertien van de laatste twintig GP”s in Monaco vanaf pole gewonnen

…is het circuit in Monaco 3337 meter lang

…telt de wedstrijd 78 ronden

