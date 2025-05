Chaos in Monaco! Bij de start van de Formule 2-race klapten meerdere auto’s op elkaar na een fout van kampioenschapsleider Alex Dunne. De Ierse McLaren-junior vertrok vanaf poleposition, maar verloor zijn positie direct aan Victor Martins, die ook op de eerste startrij stond. In een verwoede poging om de leiding terug te pakken, duwde Dunne hem de muur in. Het resulteerde in een kettingbotsing van Formule 2-auto’s, waarbij ook Richard Verschoor het onderspit delfde.

Door de crash werd vrijwel direct met de rode vlag gezwaaid. Zo’n beetje de hele Sainte Devote-bocht was immers bezaaid met wrakstukken. Uiteindelijk zouden zeven coureurs uitvallen als gevolg van het incident. Alex Dunne en Victor Martins kwamen uiteraard niet verder dan de eerste bocht, maar ook Gabriele Minì, Ritomo Miyata, Pepe Martí, Max Esterson en de Nederlander Richard Verschoor werden vroegtijdig uitgeschakeld.

Opnieuw pech dus voor Verschoor, die vorig jaar ook al een teleurstellend weekend kende in Monaco. Nadat hij zich op zaterdag verzekerde van poleposition, viel hij tijdens de race uit met motorproblemen. Dit jaar vertrok hij vanaf de vierde startplek.

