Max Verstappen begint om 15.00 uur vanaf P2 aan de GP van Monaco, achter WK-leider en polesitter Kimi Antonelli. De run naar Sainte Dévote, bocht 1, bedraagt minder dan 150 meter vanaf de eerste startrij. Wat kan Max Verstappen uitrichten? En wat gaat er verder allemaal gebeuren tijdens de GP van Monaco? Volg het allemaal via ons liveverslag hieronder.

De race in het prinsdom telt 78 ronden 78 ronden van 3.337 meter lang. Gabriel Bortoleto (Audi) ontbreekt op P16 op de startgrid vanwege een motorprobleem. Hij hoopt nog vanuit de pitlane te kunnen starten.

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