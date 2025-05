Na het technische Imola reist het Formule 1-circus af naar een van de meest iconische races van het jaar: de Grand Prix van Monaco. De smalle straten van Monte Carlo vormen het decor voor pure precisie, waar elke fout genadeloos wordt afgestraft. Het stratencircuit door het prinsdom is berucht om zijn krappe bochten, gebrek aan inhaalmogelijkheden en onvergetelijke sfeer. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het weekend van 23 tot en met 25 mei.

De GP van Monaco ondergaat dit jaar een belangrijke regelwijziging: voor het eerst zijn twee verplichte pitstops tijdens de race ingevoerd. Deze maatregel, goedgekeurd door de FIA en de FOM, is bedoeld om het strategische element van de race te versterken en meer actie op de baan te creëren. Coureurs moeten tijdens de race minimaal drie verschillende sets banden gebruiken, met ten minste twee verschillende compounds bij droge omstandigheden. Deze verandering is specifiek voor Monaco, waar inhalen moeilijk is vanwege het smalle stratencircuit. De nieuwe regel is een reactie op eerdere races waarin het gebrek aan pitstops leidde tot weinig dynamiek op zondag. Met deze aanpassing hoopt de FIA de race spannender en onvoorspelbaarder te maken.

Hoe laat begint de GP van Monaco 2025?

Vrijdag 23 mei 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 24 mei 2025

Derde vrije training 12:30 – 13:30 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 25 mei 2025

Race 15:00 uur

