Wie snel is in Monaco, is echt snel. En Kimi Antonelli is op dit moment razendsnel. In extremis was de jonge Italiaan een fractie sneller dan Max Verstappen, die een buitengewone kwalificatie reed maar toch met lege handen vertrok. “Dit was een magische ronde,” zei Antonelli achteraf. Naast hem op de eerste rij staat Verstappen, die zelf nuchter reageerde: “Daar had ik voor getekend.”

Ferrari had vooraf de grote favorietenrol toebedeeld gekregen, maar Lewis Hamilton en Charles Leclerc moeten het doen met de tweede startrij. Hamilton op P3 is acceptabel, maar Leclerc baalt. De Monegask was in zijn laatste snelle ronde nog bezig aan iets bijzonders, totdat hij in Tabac last kreeg van overstuur en de vangrail raakte met zijn rechterachterwiel. Zijn thuisrace begint daarmee niet zoals hij het zich had voorgesteld.

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Achter de Ferrari’s staat Isack Hadjar op P5, die ondanks een crash in de vrije training indruk maakte. P6 is een pijnlijke voor George Russell: zijn teamgenoot staat op pole terwijl hij zelf een sessie om snel te vergeten achter de rug heeft. McLaren kijkt toe vanuit de vierde startrij. Oscar Piastri op P7 en Lando Norris op P8. Pierre Gasly en Liam Lawson completeren de top tien.

Achterin is het een vertrouwd beeld: Cadillac en Aston Martin aan het einde van de startopstelling, maar de grote teleurstelling is Haas, dat met Esteban Ocon op P17 en Oliver Bearman op P19 ver onder de verwachting presteert.

De Grand Prix van Monaco start om 15.00 uur.

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