Na een zonnig weekend in Monaco reist de Formule 1 door naar Barcelona voor de GP van Spanje. Het is de laatste halte in een Europees drieluik en tevens de tweede triple header van het seizoen. McLaren is nog altijd het te kloppen team, maar mogelijk gooien de nieuwe FIA-regels omtrent flexi-wings roet in het eten van de Britten. Kan ook het weer boven Circuit de Barcelona-Catalunya nog voor verrassingen zorgen? Check hier het weerbericht voor de GP van Spanje!

Het weer heeft tot nu toe een bescheiden rol gespeeld in het jubileumseizoen van de Formule 1. Feitelijk was alleen de openingsrace in Australië echt een prooi voor de grillen van de weergoden. Sinds Melbourne is het opvallend droog gebleven wanneer Max Verstappen en consorten zich op het asfalt waagden. Tijdens het aankomende raceweekend in Barcelona lijken zij opnieuw een aantal zonovergoten sessies tegemoet te gaan. Een blik op het huidige weerbericht voor de GP van Spanje verraadt dat alleen de temperatuur wellicht een rol van betekenis kan spelen.

Weerbericht GP Spanje

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, is het aangenaam vertoeven in Barcelona. Geen wolkje aan de lucht, als we de laatste voorspellingen mogen geloven. Het wordt naar verwachting maximaal 30 graden Celsius en de kans op neerslag bedraagt vooralsnog nul procent. De vele toeschouwers doen er goed aan om zonnebrandcrème mee te nemen naar het circuit; met vijftien zonuren per dag kun je gemakkelijk verbranden op de tribunes.

Die trend zet zich voort in het weekend. Op zaterdag en zondag, wanneer respectievelijk de kwalificatie en de race op het programma staan, koelt het iets af, al kunnen de temperaturen overdag nog steeds oplopen tot zo’n 28 graden Celsius. De kans op regen is wederom verwaarloosbaar. Verder waait er het hele weekend een zachte zuidelijke wind, dus ook wat dat betreft hebben de coureurs weinig te vrezen. Het wordt vooral een strijd tegen de hitte – de elementen zullen verder nauwelijks invloed hebben.

