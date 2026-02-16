Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft een nieuw contract getekend met de Formule 1. De koningsklasse kondigde maandag een meerjarige samenwerking aan, waardoor er – naast de eerstvolgende editie in 2026 – ook in 2028, 2030 en 2032 een Grand Prix wordt verreden op het Catalaanse asfalt. Vanaf dit seizoen draagt het evenement bovendien de naam Barcelona-Catalunya Grand Prix. De Spaanse GP verhuist al vanaf dit jaar naar de nieuwe Madring in Madrid.

De Spaanse race zal in de nieuwe opzet rouleren met de Belgische GP op Spa-Francorchamps, die in 2026, 2027, 2029 en 2031 op de kalender staat. Een verlenging van de samenwerking lag al langer in de lijn der verwachting, al was Barcelona niet verzekerd van een F1-contract na de aankondiging van een nieuwe Grand Prix in de Spaanse hoofdstad. De afgelopen jaren is er echter fors geïnvesteerd in het circuit, wat leidde tot hernieuwde interesse vanuit de Formule 1.

Forse investeringen

Zo werd onder meer het Circuit Rooftop gerealiseerd, een nieuwe hospitalityruimte met uitzicht op bochten 9, 10 en 11 en de ingang van het rechte stuk. Daarnaast zijn over het hele circuit zonnepanelen geïnstalleerd. De organisatie zet al langer in op modernisering en duurzaamheid, met extra aandacht voor de fanbeleving in en rond Barcelona. Zo werd het randprogramma de afgelopen jaren uitgebreid om het evenement aantrekkelijk te houden. Onder Nederlandse autosportfans heeft het Circuit de Barcelona-Catalunya al langer een gouden randje: het was in 2016 het decor van de eerste Grand Prix-zege van Max Verstappen.

F1-CEO Stefano Domenicali reageerde verheugd op de verlenging. “Barcelona is een ongelooflijke stad en de Formule 1-fans verwelkomen ons daar altijd met zoveel passie”, liet hij weten middels een persbericht. “Ik ben blij dat we nog jarenlang op het Circuit de Barcelona-Catalunya zullen racen. Het management heeft veel geïnvesteerd in het circuit en de afgelopen jaren fantastische fanfestivals georganiseerd. We kijken er dan ook naar uit om te zien hoe het evenement zich verder zal ontwikkelen.” Ook vanuit Catalaanse zijde klinkt tevredenheid. Pol Gibert, CEO van het circuit, benadrukte het belang van het evenement voor de regio: “We verwelkomen de verlenging van de GP in Catalonië, in ieder geval tot 2032. We willen de Formule 1 bedanken voor het vertrouwen dat zij al die jaren in het Circuit de Barcelona-Catalunya en de regio hebben gesteld.”

