Het team van Aston Martin kijkt terug op een teleurstellende eerste testweek in Bahrein. De verwachtingen rond de AMR26 van Adrian Newey waren hooggespannen. Met het radicale design, in combinatie met de nieuwe Honda-motor, zou het team zich moeten kunnen mengen in de strijd om het kampioenschap. Na drie uitdagende dagen in Sakhir geeft ingenieur en voormalig teambaas Mike Krack echter toe dat Aston Martin nog niet op het gewenste niveau presteert.

Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll waren in aanloop naar het nieuwe seizoen zeer hoopvol gestemd. Met Adrian Newey aan het roer en de kampioenswaardige ingenieurs van Honda verantwoordelijk voor de nieuwe aandrijflijn leek het Aston Martin op papier aan niets te ontbreken. Toch moesten beide coureurs na Bahrein erkennen dat het team nog ver achterligt op de concurrentie. Alonso – die al jaren hunkert naar een laatste titelgevecht – verzuchtte dat het team opnieuw met een achterstand aan het seizoen begint.

‘Veel werk te doen’

Mike Krack sluit zich aan bij de Spanjaard en erkent dat Aston Martin vooralsnog achterloopt. Toch ziet hij ook de potentie van de AMR26 en benadrukt hij dat het team simpelweg tijd nodig heeft om op stoom te komen. “Het belangrijkste dat we deze week hebben geleerd, is dat er nog veel werk te doen is”, reageerde de ingenieur. “De auto is nieuw, het pakket is nieuw, onze partners zijn nieuw – alles moet worden geïntegreerd. Er is nog veel te doen en na deze week is des te duidelijker geworden dat we achterlopen op sommige andere teams. Maar ik denk dat de auto genoeg potentie heeft; we moeten gewoon hard werken om die te benutten.”

LEES OOK: David Coulthard verdedigt kritiek Verstappen: ‘Maar FIA zal niet blij zijn’

De AMR26 was dermate lang in ontwikkeling dat de eerste shakedown in Barcelona eigenlijk te vroeg kwam voor Aston Martin. Mogelijk verklaart de beperkte testtijd in Spanje een deel van de huidige achterstand van de Britse renstal. “Het was belangrijk dat we de baan op gingen”, aldus Krack. “Maar in Barcelona was de auto nog niet volledig ontwikkeld. De test kwam vroeg, waardoor we veel kleine problemen ontdekten die nog opgelost moesten worden. Dat kost nu eenmaal tijd.” De Luxemburger voorziet echter ook vooruitgang. “Ik ben ervan overtuigd dat we grote stappen kunnen zetten. Zodra we op gang komen, kunnen we de auto beter analyseren, de zwakke punten blootleggen en gericht verbeteren. We hebben weinig tijd, maar met een duidelijke lijst verbeterpunten staan we er volgende week al beter voor.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.]