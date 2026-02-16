Voormalig F1-coureur David Coulthard verdedigt Max Verstappen en Lewis Hamilton, die zich kritisch hebben uitgelaten over de nieuwe reglementen voor 2026. Tijdens de eerste driedaagse test in Bahrein uitten beide coureurs hun onvrede over het energiebeheer. Verstappen sprak op dag twee over ‘Formule E op steroïden’, terwijl Hamilton de snelheden vergeleek met de Formule 2. Coulthard begrijpt hun frustratie, juist omdat de techniek op het eerste gezicht achteruit lijkt te gaan.

Volgens Coulthard voldoen de nieuwe reglementen, en met name de gewijzigde aandrijflijn, nog niet helemaal aan de verwachtingen. “Ja, ze (Hamilton en Verstappen, red.) zijn iets kwijtgeraakt wat ze voorheen wel hadden”, verklaarde de Schot tegenover talkSPORT. “Stel, ik geef je een iPhone 3 cadeau. Zelfs als die nog gloednieuw is, zou je me er niet echt dankbaar voor zijn. De techniek is immers niet zo geavanceerd.”

Slechte publiciteit?

Toch denkt Coulthard dat de essentie van de Formule 1, zelfs met de ingewikkelde reglementen voor 2026, ongewijzigd blijft. “Als de lichten uitgaan, zijn we nog steeds aan het racen”, erkende hij. “De beste coureur zal het potentieel van deze technologie zo goed mogelijk benutten.”

Hij benadrukte wel dat de opmerkingen van Hamilton en Verstappen niet in goede aarde vallen bij de overkoepelende organisaties. De twee gevierde kampioenen zetten de Formule 1 immers in een kwaad daglicht. “De FIA zal er niet blij mee zijn dat ze zich zo openlijk uitspreken”, grijnsde hij. “En ik weet zeker dat Liberty Media ook liever complimenten hoort over hoe geweldig de sport is.” Toch bagatelliseerde hij de gevolgen van hun commentaar. “Realistisch gezien bestaat er geen slechte publiciteit”, besloot hij nuchter. “Formule 1 zit nog steeds in de lift. Brad Pitt heeft net zijn meest succesvolle film ooit gemaakt: F1: The Movie.”

