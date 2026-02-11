F1: The Movie keert terug voor een tweede deel, dat bevestigt producent Jerry Bruckheimer aan de BBC. Al langere tijd gingen er geruchten rond of er een vervolg zou komen, maar nu is het bevestigd. Of Brad Pitt weer de hoofdrol gaat spelen blijft onduidelijk, maar hij wordt wel betrokken bij de beslissing over de casting.

Tijdens de jaarlijkse Academy Awards lunch in Los Angeles liet Bruckheimer weten dat er aan een vervolg gewerkt wordt. Wat precies het verhaal gaat zijn en wanneer de film uit zou moeten komen is nog niet bevestigd.

Joseph Kosinski, regisseur van de film, legde in november 2025 al uit dat hij geïnteresseerd zou zijn in een mogelijk vervolg vertelde hij aan Variety. “We zitten in een fase waarin we nadenken over wat het volgende hoofdstuk voor Sonny Hayes (Brad Pitt zijn karakter, red.) en voor APXGP (het Formule 1-team waar Hayes voor rijdt, red.) zou kunnen zijn”, vertelt Kosinski. Gezien de reacties op de film hebben de regisseur en Bruckheimer besloten om de film terug te laten komen. “Omdat we zoveel plezier hadden, bij deze”, sluit Kosinski af.

‘Lange weg’

De film, die afgelopen jaar in juni is uitgekomen, bracht wereldwijd ruim 630 miljoen dollar op en werd gefilmd tijdens de Formule 1-races. De film werd gemaakt tijdens de 2023 en 2024 seizoen van de Formule 1, waardoor ook diverse coureurs te zien zijn in de film. Eén coureur was meer betrokken bij de film dan andere, want namelijk zevenvoudig Wereldkampioen Lewis Hamilton was coproducent. Bij de aankomende Oscars heeft de film vier nominaties. “Het was een lange weg om de film te maken, omdat we een paar stakingen moesten doorstaan. Uiteindelijk heeft de film wereldwijd het publiek vermaakt”, stelt Bruckheimer.

Naast deze film onthulde Bruckheimer dat hij ook plannen heeft voor het maken van een nieuwe Days of Thunder. Een NASCAR-film uit de jaren negentig waar Tom Cruise de hoofdrol in speelde. “We hebben veel dingen in de pijplijn zitten. We wachten tot er een geweldig script komt”, sluit Bruckheimer af.

F1: The Movie

Sonny Hayes (Brad Pitt), een veelbelovende Formule 1-coureur, wordt vooral geprezen in de jaren negentig. Een ongeluk betekende bijna het einde van zijn carrière, maar dertig jaar later wordt hij benaderd door zijn voormalig teamgenoot. Dit teamgenoot is nu de eigenaar van een Formule 1-team dat op omvallen staat. Hayes wordt overtuigd om terug te keren in de Formule 1, om ervoor te zorgen dat het team niet ten onder gaat.

