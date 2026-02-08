Apple staat op het punt zijn intrede te maken op de F1-markt in de Verenigde Staten. Als nieuwe exclusieve uitzendgemachtigde wil de techgigant niet alleen live verslag doen van de sport, maar deze ook stevig verankeren in het leven van Amerikaanse fans. Alle Apple-producten moeten bijdragen aan een bredere zichtbaarheid van de koningsklasse in de VS. Topman Eddy Cue lichtte de ambitieuze plannen deze week toe.

“We gaan alles benutten wat Apple te bieden heeft”, vertelde Cue tegenover RACER. “Of het nu Apple News is, onze sport-app of onze streamingsdienst voor muziek; alles wordt ingezet. Denk daarbij ook aan onze winkels. We hebben een vestiging in elke grote stad in de Verenigde Staten.” De Formule 1 maakte al een flinke inhaalslag in Amerika dankzij de succesvolle Netflix-documentaire Drive to Survive en F1: The Movie, de blockbuster die Apple maakte in samenwerking met Lewis Hamilton.

Nieuwe kijkervaring

“De film heeft een belangrijke rol gespeeld”, legde Cue uit. “Die heeft veel mensen voor het eerst kennis laten maken met de Formule 1. En we weten dat veel van die kijkers nu ook de races volgen. Dat biedt geweldige kansen.” Naast een brede promotiestrategie richt Apple zich ook op nieuwe kijkervaringen. “Wat meteen zal opvallen, is de ongekende beeldkwaliteit”, vervolgde hij trots. “We nemen alles op in 4K, maar zonder de compressie die mensen inmiddels gewend zijn. Dus de eerste keer dat je kijkt, denk je: ‘Wow, zo’n 4K-ervaring heb ik nog nooit gezien.'”

Ook de fanbeleving moet naar een hoger niveau worden getild. Apple wil fans met één druk op de knop naar de cockpit van hun favoriete coureur vervoeren. “We hebben een knop waarmee je niet alleen de race kunt volgen, maar ook de teams; je favoriete team met alle data erbij”, lichtte hij toe. “Daarnaast plaatsen we iPhones op plekken waar je ze nog nooit eerder hebt gezien. Vanuit de productie van de film hebben we geleerd hoe je verschillende camerahoeken kunt gebruiken om te laten zien wat voor ongelooflijke atleten deze coureurs zijn.”

