Toto Wolff was erg blij met wat hij zag tijdens de besloten testdagen in Barcelona. Dankzij de ingrijpende reglementswijzigingen die in 2026 van kracht gaan, lijken de auto’s voor het aankomende seizoen volgens de Oostenrijker weer echt op Formule 1-auto’s. ‘Het zijn niet meer de walvissen van vroeger’, concludeert Wolff, die ook meteen voorspelt dat de bolides voor veel meer onverwachte inhaalmanoeuvres zullen zorgen.

Hoewel er nog geen concrete conclusies na de eerste testdagen in Barcelona kunnen worden getrokken, kregen teams wel een eerste glimp van wat de concurrentie voor 2026 heeft ontworpen. Zo zag vooral het team van Mercedes er meteen sterk uit. De Zilverpijlen reden meer rondes dan ieder ander team – coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden samen 500 keer over de start-finishlijn – waardoor McLaren-teambaas Andrea Stella al concludeerde: ‘Mercedes legt de lat hoog’.

Teambaas Toto Wolff was zelf ook blij met wat hij zag in Barcelona. “Ik zie geen minpunten”, zei de Oostenrijker achteraf tegen de media. “Ik wil hier niets overdrijven of een product beter voorstellen dan het is, maar ik vind de auto’s geweldig. Ze zien er spectaculair uit. Ze lijken weer op Formule 1-auto’s. Ze zijn niet te klein en niet te groot. Ze lijken niet op de walvissen van vroeger. De esthetiek is erg goed.”

‘Veel meer inhaalmanoeuvres’

Naast dat de 2026-uitdagers kleiner en lichter zijn dan de voorgangers, wordt het vermogen van de nieuwe krachtbron in het nieuwe seizoen gelijk verdeeld over een interne verbrandingsmotor en een grotere batterij. Hierdoor worden coureurs gedwongen om de extra elektrische energie goed te beheren tijdens races. Het zou tijdens wiel-aan-wielgevechten leiden tot aanzienlijke snelheidsverschillen tussen de bolides.

Wolff zag dit laatste al in Barcelona, toen George Russell Franco Colapinto inhaalde. “George haalde Colapinto in, terwijl Colapinto zijn lange runs reed. Het verschil in snelheid op het rechte stuk was zo’n vijftig of zestig kilometer per uur. Het wordt super spannend, waar en wanneer en hoe de coureurs die ‘boost’ gaan inzetten en optimaliseren. We gaan veel meer inhaalmanoeuvres zien, en op plaatsen waar we het niet zouden verwachten. Afgezien van de snelste auto’s en de beste coureurs, komt er ook een extra dimensie bij van intelligent rijden en tactieken die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de F1.”

