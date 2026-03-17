Hollywood-acteur Brad Pitt, hoofdrolspeler in F1: The Movie, mocht vorig jaar een aantal rondjes rijden in een heuse F1-auto van McLaren. In de MCL60, de auto uit 2023, maakte hij het Circuit of the Americas onveilig. Terwijl F1: The Movie deze week in de prijzen viel bij de Oscars, deelden de papaja’s een kijkje achter de schermen van deze testrondjes van Pitt. “Onvergetelijk”, zegt de acteur stralend over deze unieke ervaring.

Op de beelden is te zien hoe Brad Pitt als een echte F1-coureur zijn eigen stoeltje krijgt aangemeten op het McLaren-hoofdkwartier in Woking. Daarnaast mag hij alvast oefenen in de simulator. Eenmaal op het Amerikaanse asfalt in Texas krijgt hij nog een peptalk van oud-coureur en commentator Martin Brundle. “Ik heb vanochtend twee uur wakker gelegen”, geeft hij lachend toe. “Zo’n kans kun je gewoon niet laten liggen.”

Ultieme roes

In een aflevering van de Beyond The Grid-podcast weidde Brad Pitt meer uit over zijn testdag met McLaren. “Ik wilde echt de 200 mp/h aantikken”, zei hij enthousiast. “Helaas kwam ik drie mijl tekort op het rechte stuk; dat zit me nog een beetje dwars”, grapte de Amerikaan. Toch was hij enorm tevreden over deze ‘unieke’ ervaring. “Ik heb nog nooit iets meegemaakt dat me zo’n gevoel gaf. Je bent enorm gefocust, maar niet gespannen. Je zit gewoon in een soort ultieme flow. Het is echt uitzonderlijk.”

Hij probeerde het gevoel van downforce te omschrijven – een kenmerkende factor in de Formule 1 – maar dat bleek lastig. “Ik vergelijk het wel eens met een achtbaan, maar dat is het toch net niet”, lichtte Pitt toe. “Ik heb eens in een stuntvliegtuig gezeten, dat komt er nog het meest bij in de buurt. Maar eigenlijk is dit gewoon uniek. Het is de ultieme roes.” Die roes houdt nog steeds aan, zo vertelde hij. “Ik zit er nog steeds in”, besloot Pitt lachend, “nog steeds gewoon high van de ervaring. Ik ben Zak Brown en het team van McLaren zó dankbaar. Wat een ervaring!” Bekijk hieronder de beelden van zijn eerste F1-ervaring.



