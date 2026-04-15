Na het succes van F1: The Movie, de succesvolle blockbuster met Brad Pitt in de hoofdrol, keert de Formule 1 binnenkort terug op het witte doek. Actrice Margot Robbie bevestigde deze week dat de aankomende prequel van de Hollywoodklassieker Ocean’s Eleven zich afspeelt tijdens de GP van Monaco van 1962. Robbie speelt samen met regisseur Bradley Cooper vermoedelijk een crimineel koppel dat een overval pleegt tijdens ‘het kroonjuweel’.

Waar Ocean’s Eleven – de bekende kraakfilm met George Clooney als sluwe oplichter Danny Ocean – zich afspeelt in het Las Vegas van de jaren nul, gaat deze voorloper veertig jaar terug in de tijd. De film draait niet om Ocean zelf, maar om zijn ouders. “Voordat Danny Ocean ooit voet zette in Las Vegas, leerden twee meesterbreinen hem alles wat hij weet: zijn ouders”, onthulde Margot Robbie deze week in een exclusieve trailer voor CinemaCon. “In hun hoogtijdagen plegen ze een epische overval tijdens de GP van Monaco van 1962.”

Robbie en tegenspeler Bradley Cooper, die de film tevens regisseert, vertolken waarschijnlijk de ouders van Danny Ocean. Het project wordt dit jaar opgenomen en heeft nog geen officiële titel. Naar verwachting verschijnt de film in 2027 in de bioscoop. Mogelijk worden er ook kleine rollen geschreven voor de verschillende F1-coureurs die in 1962 furore maakten in Monaco. Zo behaalde Jim Clark destijds zijn eerste poleposition in de koningsklasse en greep Graham Hill nipt naast zijn eerste zege in het prinsdom. Bruce McLaren, Phil Hill en Lorenzo Bandini eindigden respectievelijk op P1, P2 en P3.

