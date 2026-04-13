Zondag verscheen de eerste trailer van de korte film The Kaiser op sociale media. De Bulgaarse productie vertelt het verhaal van een jonge Michael Schumacher die doorbreekt in de Formule 1. Volgens de makers dient de film in eerste instantie als een proefproject voor een latere speelfilm. The Kaiser volgt op het succes van de Hollywoodblockbuster F1: The Movie en de Netflix-serie Senna, over de gelijknamige F1-coureur.

“The Kaiser is een korte film die het verhaal vertelt van Michael Schumachers opkomst”, luidt het onderschrift van de trailer. “Van zijn doorbraak in 1991 tot de bepalende momenten die een legende vormden. De film – die werd opgenomen met een gedurfde cinematografische aanpak, waarbij constant werd gestreefd naar authenticiteit – brengt een van de grootste verhalen uit de autosport op ongekende wijze tot leven.” De film duurt ongeveer twintig minuten en is bedoeld als proefproject voor een grotere film over Schumacher.

Regisseur en producent Lubo Marinov, een fervent Formule 1-fan, maakte The Kaiser met een beperkt budget. Zo zijn de hoofdrollen weggelegd voor relatief onbekende acteurs. Jivko Sirakov vertolkt Michael Schumacher; Ayrton Senna, Eddie Jordan en Corinna Schumacher worden respectievelijk gespeeld door Kristo Stoichkov, Dimiter D. Marinov en Viktoria Antonova. “Hoe meer ik las en keek, hoe nieuwsgieriger ik werd naar de beginjaren van Schumacher”, aldus Marinov in een reactie. “Ik wilde weten wat hem zo bijzonder maakte op het moment dat hij voor het eerst in een F1-auto stapte.”

“Dit project gaat niet over het verheerlijken van een kampioen”, legt hij uit. “Het gaat over het moment vlak voordat de legende werd geboren.” Michael Schumacher maakte zijn F1-debuut tijdens de Belgische GP van 1991. Op de valreep verving hij Bertrand Gachot bij Jordan. Hij kwalificeerde zich als zevende, maar moest in de eerste ronde van de race opgeven vanwege koppelingsproblemen. De Duitser zou de rest van het seizoen uitrijden bij Jordan, maar omdat hij officieel nog geen contract had getekend, kon hij worden weggekaapt door Benetton.

Trailer voor The Kaiser:



De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.