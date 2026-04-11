Een opvallende video van een F1-auto van Red Bull ging deze week viraal. Metroreizigers in Madrid filmden hoe een F1-bolide over de rails raasde. Vermoedelijk werkt Red Bull aan een nieuwe stunt om de aankomende GP van Spanje te promoten, die dit jaar voor het eerst in Madrid wordt verreden. In een buitenwijk van de Spaanse hoofdstad wordt momenteel hard gewerkt aan de Madring, een semi-permanent stratencircuit.

Het moet een surrealistisch gezicht zijn geweest voor de Madrileense metroreizigers: een Red Bull die over de metrorails scheurt. De RB9, waarmee Sebastian Vettel in 2013 zijn laatste wereldtitel won, was voor de gelegenheid voorzien van speciale spoorwielen. Naar verwachting deelt Red Bull in aanloop naar de GP van Spanje – die half september op de kalender staat – een volledige video van deze bijzondere stunt.

De vernieuwde Spaanse GP wordt verreden op de Madring, een circuit dat deels over openbare wegen loopt en deels bestaat uit een nieuw aangelegd traject. De baan verrijst vlak bij luchthaven Barajas en moet uitgroeien tot een nieuwe publiekstrekker voor Madrid en omgeving. Het Circuit de Barcelona-Catalunya blijft overigens ook op de kalender staan: half juni wordt daar de eerste Catalaanse GP verreden. Het circuit, waar Max Verstappen ooit zijn eerste F1-race won, zal jaarlijks rouleren met Spa-Francorchamps.

🤯 ¿Alguna vez habéis visto un Fórmula 1 rodando en VÍAS DE TREN? ¡Está pasando en MADRID!



➡️ Hemos podido saber que Red Bull está cocinando algo muy chulo. Se sabrá más en las próximas semanas/meses.



➡️ Un seguidor (Luis T. Sanz) nos ha pasado este vídeo y ese sonido del motor… pic.twitter.com/hGHTaoW2ki — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 10, 2026

