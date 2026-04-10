Lando Norris en Carlos Sainz, die twee jaar lang een garage deelden bij McLaren, zijn opnieuw samengekomen voor een unieke YouTube-karttest. Beide coureurs zijn actief op het platform via hun eigen kanalen, maar voor deze video bundelden ze de krachten. Norris en Sainz testen karts uit verschillende decennia, van de jaren vijftig tot nu. Tot slot nemen ze het tegen elkaar op in de karts die ze onder hun eigen handelsmerk uitbrengen.

In de video passeren uiteenlopende karts de revue, te beginnen met een Villiers uit de jaren vijftig. Vervolgens kruipen beide coureurs achter het stuur van machines uit de daaropvolgende decennia, waarbij elk model dezelfde ronde aflegt. Norris en Sainz scherpen de rondetijden gaandeweg flink aan, al lijkt de vooruitgang vanaf de jaren negentig enigszins af te vlakken. De Italiaanse CRG Kalifornia voert uiteindelijk de tijdlijsten aan.

Tot slot krijgen de voormalig teamgenoten de kans om met hun eigen karts een gooi te doen naar het dagrecord. Zowel Norris als Sainz brengt een gepersonaliseerde kart op de markt, uitgerust met een 125cc Vortex-motor. De Spanjaard noteert een nieuwe snelste tijd van 00:41,40, maar moet uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de regerend F1-kampioen: de Brit duikt eronder met een ronde van 00:40,91. Bekijk de hele video hieronder!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.