Voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen is trots op zijn bijrolletje in F1: The Movie, de blockbuster van Hollywoodacteur Brad Pitt. De film werd onder meer opgenomen tijdens het seizoen van 2024, waardoor de Deense rijder – die in 2025 afscheid nam van de Formule 1 – zelf ook in beeld komt. Magnussen heeft de film nog niet gezien, maar heeft gehoord dat hij wordt neergezet als antagonist. En daar is hij naar eigen zeggen bijzonder trots op.

Kevin Magnussen stond jarenlang bekend om zijn felle en compromisloze rijstijl. Dat leidde geregeld tot controverse; in 2024 werd hij de eerste coureur die onder het huidige strafpuntensysteem van de Formule 1 een schorsing opliep. Het bevestigde zijn reputatie als rijder die geen duimbreed toegeeft. Die reputatie komt ook terug in F1: The Movie. De film werd opgenomen in de laatste jaren van zijn F1-carrière en toont hem in meerdere scènes als de coureur die het leven van hoofdpersonage Sonny Hayes – gespeeld door Brad Pitt – behoorlijk lastig maakt.

‘Misschien moet ik de film eens kijken’

Op het YouTube-kanaal van David Land werd Kevin Magnussen gevraagd naar zijn rol in de film. Hij werd omschreven als de man die ‘constant tegen Hayes aanrijdt’. Magnussen reageerde met een brede glimlach: “Ik heb hem nog niet gezien! Ik kan er eigenlijk niets over zeggen. Maar ik heb gehoord dat ik de slechterik ben tegenover Brad Pitt, dus dat vind ik echt een eer. Echt, ik voel me vereerd. Misschien moet ik hem ooit nog eens kijken.”

Kevin Magnussen maakte in 2014 zijn Formule 1-debuut bij McLaren en verraste direct met een podiumplaats in zijn eerste race. Tussen 2014 en 2024 reed hij liefst 185 Grands Prix voor teams als McLaren, Renault en Haas. Eind 2024 verloor hij zijn zitje bij het Amerikaanse team, waarna hij een nieuwe richting insloeg; de 33-jarige coureur richt zich tegenwoordig op de langeafstandsracerij. Vorig jaar kwam hij uit voor BMW in het World Endurance Championship en de Amerikaanse IMSA-serie. Daarnaast nam hij deel aan de 24 uur van Spa, waar hij samen met MotoGP-legende Valentino Rossi en René Rast in actie kwam.

