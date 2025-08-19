Deze zomer draaide F1: The Movie eindelijk in de bioscopen. De film, met Hollywood-legende Brad Pitt in de hoofdrol, groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle autosportfilms aller tijden. Om alles zo realistisch mogelijk te maken, werden scènes opgenomen tijdens echte raceweekenden in de Formule 1. Zo kreeg ook Mercedes-teambaas Toto Wolff een bijrolletje in de film, al is de Oostenrijker allesbehalve tevreden over zijn bijdrage.

In het vorige seizoen werden de slotscènes opgenomen tijdens de GP van Abu Dhabi. Wolff, die via Lewis Hamilton en de andere producenten bij het project betrokken raakte, kreeg een gastrolletje, inclusief tekst. Zonder te veel te verklappen – de Mercedes-teambaas knoopt een kort gesprek aan met Joshua Pearce, een van de fictieve coureurs uit F1: The Movie, gespeeld door Damson Idris. In gesprek met The Wall Street Journal deed Wolff een boekje open over zijn acteerdebuut.

“Het was interessant om deel uit te maken van de gesprekken met Brad Pitt, Javier Bardem, Joe Kosinski en Jerry Bruckheimer”, aldus de Oostenrijker. “Aan het einde van de film heb ik bovendien een kleine scène. Ze zeggen dat ik het geweldig deed, maar ik denk dat ze tegen me liegen”, grapte hij.

“Ik vind het tenenkrommend om de film terug te zien”, gaf Wolff toe. “Het was nota bene in Abu Dhabi, vlak na de race. Er was geen haar- en make-up, ze zeiden gewoon: ‘Laten we dit nu doen’. Volgens mij ergerden ze zich aan mij, want ik heb de scène zeker vijf keer over moeten doen”, besloot hij lachend. Ik wilde het goed doen, maar volgens mij is dat niet gelukt.”

